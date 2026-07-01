Fiat hat auf einer Veranstaltung in Rom seine Strategie für die Mikromobilität vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen der elektrische Topolino, das dreirädrige Nutzfahrzeug Tris sowie das neue Multiplina Concept. Der Hersteller verfolgt damit das Ziel, ein eigenes Mobilitätsökosystem für den Personen- und Warentransport in urbanen Räumen aufzubauen. Der schon erhältliche Topolino bleibt dabei das Kernmodell der Strategie. Nach Angaben von Fiat war das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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