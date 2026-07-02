Gold fährt aktuell Achterbahn. Doch hinter den Kulissen belasten sinkende Erzgehalte und herausfordernde regulatorische Vorgaben das Geschäft der großen Produzenten. Da etablierte Bergbauunternehmen ihre Reserven ersetzen müssen, rücken fortgeschrittene Junior-Gesellschaften in politisch stabilen Bergbauregionen in den Fokus. In Zeiten, in denen die Konjunktur in vielen Volkswirtschaften lahmt und der Zinsmarkt volatiler wird, lohnt sich auch ein Blick auf den Bankensektor.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de