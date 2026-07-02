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Gold fährt aktuell Achterbahn. Doch hinter den Kulissen belasten sinkende Erzgehalte und herausfordernde regulatorische Vorgaben das Geschäft der großen Produzenten.

Da etablierte Bergbauunternehmen ihre Reserven ersetzen müssen, rücken fortgeschrittene Junior-Gesellschaften in politisch stabilen Bergbauregionen in den Fokus. In Zeiten, in denen die Konjunktur in vielen Volkswirtschaften lahmt und der Zinsmarkt volatiler wird, lohnt sich auch ein Blick auf den Bankensektor.



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Commerzbank bleibt für Gold positiv und forciert den Konzernumbau

Die Rohstoffanalysten der Commerzbank passten vor dem Hintergrund veränderter US-Zinserwartungen ihre Goldpreisprognose für das Jahresende 2026 moderat auf 4.800 USD je Feinunze an, belassen jedoch das langfristige Ziel für Ende 2027 bei 5.200 USD. Restriktive geldpolitische Signale der US-Notenbank Federal Reserve trieben die Realzinsen und den US-Dollar an, was temporäre ETF-Abflüsse auslöste, so die Marktkenner. Langfristig stützen allerdings die rasant wachsende Staatsverschuldung der Industrienationen und die wachsende Nachfrage nach Barren und Münzen den Markt. Nach Daten des Beratungsunternehmens Metals Focus klettert der Bereich der physischen Edelmetalle auf den höchsten Stand seit 2013 und übertrifft erstmals in der Geschichte die globale Schmucknachfrage. Das zeigt: Die Nachfragestruktur bei Edelmetallen verändert sich fundamental. Operativ verzeichnet die Commerzbank eine Phase historischer Rekordgewinne und untermauert mit dem Strategieprogramm "Momentum 2030" die Eigenständigkeit. Das Institut wehrt sich gegen eine Übernahme-Offerte der UniCredit.

Newmont: Satte Zahlen trotz schwindender Reserven - Käufe liegen nah

Branchenprimus Newmont beweist im aktuellen Marktumfeld enorme Finanzkraft, kämpft jedoch im operativen Alltag mit kontinuierlich schwindenden Reserven. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen operativen Cashflow von 10,3 Mrd. USD und einen Free-Cashflow-Rekord von 7,3 Mrd. USD. Das erste Quartal 2026 knüpfte mit einem operativen Cashflow von 3,8 Mrd. USD nahtlos an diese Entwicklung an. Newmont weitete sein Kapitalallokationsprogramm aus und autorisierte im April ein neues Aktienrückkaufprogramm über 6,0 Mrd. USD. Zudem investiert der Konzern im Jahr 2026 rund 1,95 Mrd. USD für Erhaltungskapital, um die Kapazitäten der Großbetriebe Boddington und Cadia bis zur Mitte des Jahrhunderts abzusichern. Trotz operativer Meilensteine wie der Erklärung der kommerziellen Produktion im ghanaischen Projekt Ahafo North bleibt die Erneuerung der Reserven das fundamentale Problem des Giganten.

Newmont deklarierte zum Jahresende 2025 nachgewiesene Goldreserven von 118,2 Mio. Unzen. Bei einer Goldproduktion von fast 6 Mio. Unzen im vergangenen Jahr schrumpft die Substanz ohne Zukäufe kontinuierlich. Da Exploration diesen Schwund nicht kompensiert, ist Newmont fast schon zum Kauf fortgeschrittener Projekte in sicheren Jurisdiktionen gezwungen.

Lahontan Gold forciert Bohrprogramme auf Santa Fe

Ein potenzielles Übernahmeziel ist Lahontan Gold. Das Unternehmen reaktiviert die historische Santa-Fe-Mine im Walker-Lane-Trend in Nevada. Unter der Leitung von CEO Kimberly Ann bereitet sich das Unternehmen auf den Übergang vom Explorer zum Produzenten vor. Das 28,3 km² große Areal beherbergt eine vielversprechende Goldformation innerhalb von Kalkstein und produzierte in der Vergangenheit bereits 359.202 Unzen Gold. Die aktuelle Ressourcenschätzung weist eine Indicated-Ressource von 1,54 Mio. Unzen Goldäquivalent (Au Eq) sowie eine Inferred-Ressource von 411.000 Unzen Au Eq aus.

Die Lahontan-Aktie im Aufwärtstrend.

Aktuell führt das Team von Lahontan ein Bohrprogramm durch, das bis Juni bereits 87 Löcher über insgesamt 7.751 m umfasste. Erweiterungsbohrungen führten zur Entdeckung einer neuen Goldzone westlich der Slab-Lagerstätte, die weiteres Potenzial birgt. Ein Bohrloch lieferte einen Abschnitt von 35,0 m mit einem Gehalt von 0,34 g/t Au Eq. Parallel dazu exploriert Lahontan vier historische Haufenlaugungshalden, um zusätzliche Potenziale zu validieren. Hydrologische Tests mittels Piezometer bestätigten bereits, dass der geplante Tagebau oberhalb des Grundwasserspiegels liegt. Das ist für die umweltrechtliche Genehmigung der Bundesbehörde BLM wichtig.

Lahontan: West Santa Fe und exzellente Projektökonomie bieten M&A-Optionen

Neben dem Hauptprojekt treibt Lahontan das Satellitenprojekt West Santa Fe voran, wo bereits Umwelt- und Kulturstudien laufen. Historische Bohrergebnisse deuten auf weiteres Potenzial hin. Beispiele sind 41,2 m mit 1,94 g/t Au Eq ab einer Tiefe von 15,2 m sowie 36,6 m mit 3,11 g/t Au Eq direkt ab der Oberfläche. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung über 13,6 Mio. CAD sowie dem Zufluss von 4,3 Mio. CAD aus der vorzeitigen Ausübung von Warrants ist Lahontan Gold bis weit in das Jahr 2027 mit Cash versorgt. Dank geringer Erstinvestitionen (CAPEX) von 135 Mio. USD und der Eignung für das hocheffiziente Haufenlaugungsverfahren erfüllt die Santa-Fe-Mine wichtige Kriterien eines perfekten Übernahmeziels. Dass Unternehmen wie Newmont auf der Pirsch sind, ist kein Geheimnis. Erst im März kaufte Coeur Mining New Gold. Das zeigt: Der Markt ist in Bewegung.

Die Aktie von Lahontan Gold dürfte in den kommenden Wochen und Monaten von Unternehmensmeldungen und den sich verändernden Marktbedingungen bei Edelmetallen profitieren. Die Unsicherheit begleitet den Markt seit Jahren, doch inzwischen werden auch die Zinsen volatiler. Nachdem der Goldpreis zurückgekommen ist, könnte das für große Adressen der Branche Anlass sein, ihre Reserven zu ersetzen und bei vielversprechenden Unternehmen vorstellig zu werden. Lahontan Gold ist im aktuellen Marktumfeld bestens positioniert.





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