Zürich - Bellevue Asset Management regelt frühzeitig die Nachfolge für die Strategien Medtech & Services und Digital Health. Im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolgelösung übernimmt Catharina Claes Anfang 2027 als Portfolio Managerin zusätzliche Verantwortung für beide Strategien. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien weiterhin als Lead Portfolio Manager. Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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