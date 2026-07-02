PUMAs Q2 dürfte erneut ein Übergangsquartal markieren, wobei das Management bereits auf eine Umsatzentwicklung deutlich unter Q1-Niveau hingewiesen hat. Wir modellieren einen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR, währungsbereinigt ein Rückgang von rund 9%, eine Bruttomarge von 47,5% und ein berichtetes EBIT von -62,5 Mio. EUR. Der Fokus wird auf der Zusammensetzung des Rückgangs liegen: Die Bereinigung des Großhandels, geringere Promotions und der Abbau des unerwünschten US-Mass-Merchant-Geschäfts belasten zwar den Umsatz, stützen aber die Kanalqualität. Wir erhöhen unsere EBIT-Schätzung für FY26E, was eine bessere Umsetzung des Resets, einen widerstandsfähigeren Bruttomargenverlauf sowie geringere Einmalkosten widerspiegelt. Wir bestätigen unser Kursziel von 25,00 EUR, HOLD. Wir bestätigen unser Kursziel von 25,00 EUR, HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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