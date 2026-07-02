Unterföhring (ots) -Was ist, wenn Sie mit Joko & Klaas Urlaub machen? Wenn Sie mit Ralf Dümmel zum Millionär werden? Wenn Sie mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs Japan kulinarisch entdecken? Und wenn Sie mit zehn Divas in den Dschungel Kolumbiens reisen? Dann werden Träume wahr. Und es ist das ProSiebenSat.1-Screening auf dem Düsseldorfer Screenforce Festival. Die Münchner Sendergruppe blickt mit Werbekundinnen und Werbekunden in die Programme der nächsten zwölf Monate - mit Erfolgsklassikern wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", "The Taste" und "The Voice of Germany" und neuen Programmen wie "Dschungel Divas", "Die Millionenidee" und "Joko & Klaas machen Urlaub".Nicola Lussana, Commercial Officer ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Media: "Starke Inhalte sind die Basis für erfolgreiche Kampagnen unserer Werbekundinnen und Werbekunden. Mit einer hervorragenden Mischung aus etablierten Programm-Marken und innovativen Formaten schaffen wir in der kommenden Saison wieder die perfekten Umfelder, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer faszinieren - und so sowohl hohe Reichweiten bieten als auch kreative Markenintegrationen ermöglichen."Henrik Pabst, Content-Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Wir haben in allen Genres eine gute Balance aus erfolgreichen und etablierten Formatmarken und neuen, sehr vielversprechenden Programmen. Dazu können sich Kundinnen und Kunden und Zuschauerinnen und Zuschauer in den nächsten 18 Monaten auf sieben Weltmeisterschaften und jede Menge Fußball auf unseren linearen Sendern und Joyn freuen. Kurzum: Wir sind sehr gut aufgestellt."Das kommt neu auf den ProSiebenSat.1-Sendern:"4 Elements" (Joyn, Kabel Eins)Vier Promis, sechs Tage, vier Elemente: In dem Adventure-Experiment "4 Elements - Allein gegen die Natur" werden die Abenteurer auf Joyn und bei Kabel Eins in den extremsten Regionen der Welt ausgesetzt. Dort müssen sie die Naturgewalten bezwingen und Challenges meistern - passend zu den dort vorherrschenden Elementen: Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Produzent ist studio flitz."Born Famous - Fluch oder Segen?" (ProSieben)Was bedeutet es, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? In der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born Famous" (ab Donnerstag, 16. Juli) schauen wir in die Leben von Sarah Connors Tochter Summer Terenzi, Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Mehmet Scholls Tochter Josefine Scholl und Verona Pooths Sohn Diego Pooth. Produziert hat die Doku Constantin Entertainment."Catch Us." (AT, ProSieben)Jagd durch ganz Europa: In der neuen Adventure-Show "Catch Us." (AT) auf ProSieben und Joyn flüchten drei Promis aus einem Kölner Studio in jeweils eine selbstgewählte europäische Großstadt. Verfolgt werden sie von einer Handvoll Creator, die mit Hilfe ihrer Community die Gesuchten fangen wollen. London, Palma, Oslo, Zagreb: Wo versuchen die Promis unterzutauchen? Produziert wird "Catch Us." von Redseven Köln."Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel" (SAT.1)Wer wird Millionär? Ralf Dümmel nimmt Erfinderinnen und Erfinder aus ganz Deutschland an die Hand und entwickelt ihre losen Ideen zu marktreifen Produkten und bringt sie in den Handel. EndemolShine Germany produziert "Die Millionenidee"."Die Promi Tischtennis WM" (ProSieben)Topspin. Unterschnitt. Schmetterball. Punkt. Tischtennis-Profis treten gemeinsam mit Promis mit hoffentlich viel Ballgefühl zu "Die Promi Tischtennis WM" an. Die Liveshow wird produziert von Redseven Entertainment."Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" (Joyn)Zehn luxusverwöhnte Reality-Divas tauschen ihren gewohnten Glamour gegen tropischen Dschungel und kämpfen um ein Preisgeld, das mit jeder Versuchung, der sie verfallen, schrumpft. Redseven Entertainment produziert die Reality."Eden - Du bezahlst für jede Lüge" (Joyn)Flirten ohne Flunkern! In der neuen Dating-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" suchen 13 Singles im Paradies nach der großen Liebe. Und dabei dürfen sie nur die Wahrheit sagen. Wer am Lügendetektor beim Flunkern ertappt wird, kostet die gesamte Gruppe 1.000 Euro vom gemeinsamen Jackpot. Produzent ist Redseven Entertainment."HOPE" (ProSieben)Was ist eigentlich Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung? Und warum entsteht Hoffnung oft gerade in großen Krisen-Momenten? Linda Zervakis zeigt in der ProSieben-Dokumentation "HOPE" inspirierende Persönlichkeiten, die Hoffnung machen. Was können wir von diesen Menschen lernen? Ein Film der Zuversicht, produziert von Autentic."JENKE. Experiment. Schlaflos - wie uns schlechter Schlaf krank macht" (ProSieben)Ständig unruhig. Ständig wach. Ständig unausgeschlafen. In einem neuen "JENKE. Experiment." sucht Jenke von Wilmsdorff mit seinem Sohn Jánik Wege aus der Schlaflosigkeit. Produzent ist Leonine Documentaries."Joko & Klaas machen Urlaub" (Joyn)Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern mehr Urlaub, ihr Arbeitgeber fordert eine neue gemeinsame Sendung. Eine Zwickmühle? Nicht unbedingt. Ihnen wird Urlaub gewährt, wenn sie zusammen einen Roadtrip absolvieren und sich dabei filmen lassen - ohne Challenges, ohne Spiele, ohne Gewinner oder Verlierer. "Joko & Klaas machen Urlaub" in Island. Sechs Folgen werden produziert von der Florida Entertainment GmbH."Kommissar Rex" (SAT.1)Wien, Wuff, Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" feiert 2026 ein erfolgreiches Comeback in SAT.1 mit Quoten deutlich über dem Senderschnitt und empfiehlt sich für eine Fortsetzung der Verbrecherjagd in der österreichischen Hauptstadt: Im Frühjahr 2027 gibt's neue Folgen mit Schäferhund Rex und Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner. MR-Film produziert in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich."Littis Fahrschule" (Joyn)Zwischen Kreuzberg und Neukölln steuert Fahrlehrer Litti (Kida Khodr Ramadan) seine prominenten Fahrschüler mit unkonventionellen Methoden in ebenso chaotischen wie überraschend ehrlichen Reisen durch ihre persönlichen Krisen - produziert von JPJ Filmproductions."Queen Silvia" (AT, SAT.1)Eine royale Liebesgeschichte. Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich 1972 zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden. Die Hauptrollen in der sechsteiligen Event-Serie übernehmen Alicia von Rittberg als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre als Kronprinz Carl Gustaf. Produziert wird die Event-Serie von Pyjama Pictures (Deutschland) in Koproduktion mit Unlimited Stories AB (Schweden) im Auftrag von Prime Video und SAT.1."Richter Alexander Hold" (SAT.1)In der Neuauflage der Court-Show kehrt Richter Alexander Hold in den Gerichtssaal zurück: Zwischen altbekannten Gesichtern und neuen Fällen entscheidet er in komplexen Gerichtsverhandlungen über Recht und Gerechtigkeit. "Richter Alexander Hold" wird produziert von filmpool entertainment."Roadtrip Japan" (Kabel Eins)Konnichiwa! Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs stürzen sich auf ihrem nächsten Roadtrip in eine neue, fremde Welt. Die drei Spitzenköche auf vier Rädern reisen quer durch das Land des Lächelns - in "Roadtrip Japan". Produziert von south&browse, in Koproduktion mit PULS 4."Surviving Amazonas" (Joyn)Uraltes Pflanzenwissen. Tief verankerte Rituale. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Joyn schickt acht Prominente für die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" in den brasilianischen Dschungel. Dort tauchen sie zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein - mit allen Konsequenzen ... Produzent ist filmpool entertainement."The Power" (Joyn)Explosives Machtspiel! Nach dem historisch besten Start eines Joyn Reality-Originals aller Zeiten geht "The Power" im Herbst 2026 in die zweite Staffel. Heimlich zieht ein Spieler die Fäden, schmiedet Allianzen und manipuliert das Spiel - doch wird der Power Player entlarvt, kann sich das Blatt jederzeit wenden und er selbst muss die Show verlassen. Die Reality wird produziert von Redseven Entertainment."The Race" (Joyn)Zuerst von Tanger (Marokko) nach Köln (Deutschland). Dann von Paris (Frankreich) nach Istanbul (Türkei). Und zuletzt von Hanoi (Vietnam) zur Insel Benan (Indonesien). Doch durch welche Länder geht "The Race" in der vierten Staffel? Wer gewinnt den Wettlauf der Creator:innen in der Joyn-Adventure-Show und kommt am schnellsten zum Ziel - ohne Handy? Und wer sichert sich den zusätzlichen Startplatz in der Wildcard-Challenge? Bewerbungen sind bis Ende Juli möglich. studio flitz produziert "The Race"."Wer ist Deutschlands Superhirn?" (SAT.1)Der Kreis der klügsten Köpfe! Im neuen SAT.1-Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?" stellt Jörg Pilawa im Sommer 2026 die kognitiven Fähigkeiten von 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Prüfstand, die sich Runde für Runde durch sechs immer kleiner werdende Kreise nach innen spielen müssen, um bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Produzent ist Tresor TV."Willkommen bei den Reimanns" (Kabel Eins)Auf der anderen Seite der Erdkugel heißt es: Ab in die Karibik! Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann wagen einen weiteren Schritt auf der Weltkarte. In den neuen Staffeln von "Willkommen bei den Reimanns" packen sie die Umzugskartons und siedeln um nach Barbados. Produzent ist Joker Pictures.Sieben Weltmeisterschaften by "ran Sport" (ProSieben, SAT.1, ProSieben MAXX)Die ProSiebenSat.1-Gruppe zeigt in den nächsten 18 Monaten sieben Weltmeisterschaften: Basketball-WM der Frauen in Berlin, 4.-13. September. Handball-WM der Männer in Deutschland, 13.-31. Januar. Eishockey-WM der Männer in Deutschland, 14.-30. Mai. Basketball-WM der Männer, 27. August bis 12. September. Rugby-WM der Männer, 1. Oktober bis 13. November. Handball-WM der Frauen, 30. November bis 19. Dezember. Darts-WM, Dezember 2027 bis Januar 2028.Außerdem auf dem ProSiebenSat.1-Screening und im Programm (Titel-Auflistung):"Achtung Abzocke" (Kabel Eins), "Adventure Buddies - Auf den Spuren der Goldgräber" (Joyn), "Beauty & the Nerd" (ProSieben), "Das Duell um die Geld" (Joyn), "Das große Promi-Büßen" (Joyn), "Die Promi Padel WM" (ProSieben), "EXPERTE FÜR ALLES" (ProSieben), "Galileo" (ProSieben), "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (ProSieben), "Good Luck Guys" Staffel 4 (Joyn), "Hochzeit auf den ersten Blick" (SAT.1), "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" (ProSieben), "INSIDE 2 - WILD EAST" (Joyn), "JENKE. Report." (ProSieben), "JENKE. Zeitreise. Die 90er" (ProSieben), "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ProSieben), "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" (SAT.1), "Lenßen übernimmt" (SAT.1), "Morlock Motors" (Kabel Eins), "Most Wanted - Wer entkommt?" (Joyn), "Otto Alone" (Joyn), "Promi Big Brother" (SAT.1), "ran Fußball" mit neun Bundesligaspielen und der U21-EM (SAT.1, ProSieben MAXX), "Road to Miss Germany presented by CUPRA" (Joyn), "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (SAT.1), "taff" (ProSieben), "Team No Limits" (Joyn), "The Masked Singer" (ProSieben), "The Voice of Germany" (SAT.1, ProSieben), "THILO MISCHKE." (ProSieben), "TV total" (ProSieben), "Villa der Versuchung" (SAT.1), "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben).KontaktChristoph KörferVice President Content CommunicationsE-Mail: Christoph.Koerfer@seven.oneOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6307216