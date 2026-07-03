DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 219.244,00 durch Ausgabe von bis zu 219.244 neuen Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Epigenomics AG: Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 219.244,00 durch Ausgabe von bis zu 219.244 neuen Aktien

Heidelberg (pta000/03.07.2026/10:05 UTC+2)

Epigenomics AG: Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 219.244,00 durch Ausgabe von bis zu 219.244 neuen Aktien

Heidelberg, 03. Juli 2026 -Der Vorstand hat mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats der Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) beschlossen, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG vom 27. Mai 2026 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 876.976,00 um bis zu EUR 219.244,00 auf bis zu EUR 1.096.220,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 219.244 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") durchzuführen. In den nächsten Tagen wird ein entsprechendes Bezugsangebot im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,00 je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission also bis zu EUR 219.244,00.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 08. Juli 2026 beginnen und voraussichtlich am 24. Juli 2026 (jeweils einschließlich) enden.

Die Gesellschaft wird den Bezugsberechtigten eine Überbezugsmöglichkeit einräumen.

Die Kapitalerhöhung soll prospektfrei durchgeführt werden.

Die Gesellschaft befindet sich außerdem in der Planung, im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung den Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen zinslosen Pflichtwandelschuldverschreibung mit der ISIN DE000A3E5XXX die Verlängerung der Pflichtwandelschuldverschreibung zur Beschlussfassung vorzuschlagen. Damit soll der Pflichtwandlungstag gem. -- 7 Abs. 1 der Anleihebedingungen vom 30. September 2027 auf einen deutlich späteren Termin in mehreren Jahren, möglicherweise auf den 30. September 2034, verlegt werden.

(Ende)

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Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 6221 6492482 E-Mail: ir@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 03, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)