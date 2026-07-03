Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Epigenomics AG vom 03.07.2026:Der Vorstand hat mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats der Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) beschlossen, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG vom 27. Mai 2026 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 876.976,00 um bis zu EUR 219.244,00 auf bis zu EUR 1.096.220,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 219.244 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") durchzuführen. In den nächsten Tagen wird ein entsprechendes Bezugsangebot im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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