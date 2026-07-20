DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

Heidelberg (pta000/20.07.2026/14:10 UTC+2)

Heidelberg, 20. Juli 2026 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2026 (01. Januar bis 30. Juni 2026) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 128 TEUR (Vergleichszeitraum 1. HJ 2025 ("VZ"): Fehlbetrag 204 TEUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 277 TEUR per 30. Juni 2026 (Vorjahr 31. Dezember 2025 ("VJ"): 414 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis umfasst Umsatzerlöse in Höhe von 17 TEUR (VZ: 4 TEUR), sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 16 TEUR (VZ: 7 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 70 TEUR (VZ: 50 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 112 TEUR (VZ: 188 TEUR) sowie ein Finanzergebnis in Höhe von +22 TEUR (VZ: +22 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung und der Kapitalmarktkommunikation in Höhe von 28 TEUR (VZ: 23 TEUR), Forderungsverluste in Höhe von 30 TEUR (VZ: 18 TEUR), Buchhaltungs- und Prüfungskosten in Höhe von 22 TEUR (VZ: 25 TEUR) sowie Aufsichtsratvergütungen in Höhe von 13 TEUR (VZ: 13 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2026 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 11.302 TEUR (VJ: negatives Eigenkapital 11.175 TEUR) aus. Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2025) ein Jahresergebnis im Bereich von -0,2 Mio. EUR bis -0,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand hält an der bestehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktuell fest.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 20. Juli 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Halbjahres 2026.

(Ende)

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July 20, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)