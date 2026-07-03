Die Thyssenkrupp-Aktie zählt heute zu den stärksten Werten im MDAX und legt zeitweise um mehr als +5% zu. Rückenwind erhält der Industriekonzern weiterhin durch den laufenden Konzernumbau sowie positive Entwicklungen rund um die geplante Abspaltung wichtiger Unternehmensteile. Gleichzeitig liefert auch das Chartbild ein neues Kaufsignal. Konzernumbau sorgt weiter für Fantasie Zu den wichtigsten Themen zählt derzeit die geplante Abspaltung der Werkstoffhandelssparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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