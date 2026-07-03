Der DAX hat seinen Höhenflug am Freitag fortgesetzt. Er erreichte bei 25.827 Punkten das nächste Rekordhoch und ging mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 25.779,31 Punkten aus dem Handel. Damit startet der DAX äußerst schwungvoll ins zweite Halbjahr: In nur drei Julitagen hat er bereits mehr zugelegt als im gesamten ersten Halbjahr. Mit einem Wochenplus von 4,5 Prozent verbucht er zudem seine beste Woche seit April 2025.Nachdem die weltweite Technologie-Hausse zuletzt an Grenzen gestoßen war, machte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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