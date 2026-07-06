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zukunftsbilanzen.de
06.07.2026 06:46 Uhr
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Burrys Short-Angriff bei Micron Technologies, BioNTechs Radikalkur und Strategic Resources - ein noch stiller Rohstoff-Player!

Während der unglaubliche Boom rund um die Künstliche Intelligenz gigantische Gewinne verspricht, ziehen erste dunkle Wolken am Horizont auf. Prominente Investoren wetten plötzlich gegen die noch, bzw. schon einstigen Lieblinge der Wall Street. Gelingt der Turnaround oder droht der tiefe Fall bei Micron Technologies? Gleichzeitig stehen in der deutschen Pharmabranche drastische Umbrüche an, die Anlegern starke Nerven abverlangen. Milliardenschwere Sparprogramme und radikale Strategiewechsel werfen akute Fragen auf. Auch abseits dieser größeren Titel bahnt sich möglicherweise in der Rohstoffbranche eine kleine Revolution an. Wer beim Mega-Trend der industriellen Dekarbonisierung ganz vorne mitmischen will, sollte jetzt genau bei Strategic Resources hinschauen. Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Welten und dennoch 3 Chancen für Investoren. Erfahren Sie hier, warum genau diese Werte jetzt auf jede Watchlist oder sogar in das ein oder andere Depot gehören.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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