Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland - 6. Juli 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, gibt mit Freude das nachfolgende Update zur Firma RideScan Ltd. ("RideScan") bekannt. RideScan - eine Portfolio-Gesellschaft, an der Humanoid Global eine Minderheitsbeteiligung hält - erzielt laufend Fortschritte bei der kommerziellen Validierung seiner Technologie für Robotersicherheit und -zuverlässigkeit in den verschiedensten Branchen.

RideScan hat eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement) mit einem renommierten japanischen Technologieunternehmen unterzeichnet. Nachdem RideScan entsprechende Geschäftsvorschläge unterbreitet hat, führen die Parteien derzeit Gespräche über die strukturellen Rahmenbedingungen einer ersten Zusammenarbeit. Unter anderem geht es um die fachliche Vor-Ort-Evaluierung von RideScans Technologie in den japanischen Betriebsstätten des Unternehmens sowie um gemeinsame Werbeaktivitäten mit einer möglichen Ausweitung der Zusammenarbeit auf die Implementierung und den Vertrieb im japanischen Markt. Es gibt keine Gewähr dafür, dass diese Gespräche in einer finalen Vereinbarung münden werden.

Daneben wird RideScans Technologie aktuell auf mehreren Roboterplattformen gleichzeitig getestet, was ihre Funktionsfähigkeit in unterschiedlichen Hardwareumgebungen aus Sicht der Unternehmensführung zusätzlich stärkt. RideScan geht davon aus, in nächster Zeit über neue Ergebnisse aus diesen plattformübergreifenden Tests berichten zu können, je nachdem, wie sich der Abschluss der Tests und die interne Prüfung gestalten. Die erfolgreiche Validierung auf mehreren Roboterplattformen wäre ein weiterer Erfolgsnachweis für RideScans hardwareunabhängige Architektur.

"RideScan erzielt laufend vielversprechende Fortschritte sowohl auf geschäftlicher als auch auf technischer Ebene", so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Aus unserer Sicht wirken sich diese Entwicklungen durchwegs positiv auf RideScans Möglichkeiten im globalen Robotik-Ökosystem aus."

Auch in den Räumlichkeiten der Firma Universal Robots A/S ("UR") in Sheffield hat RideScan vor kurzem erfolgreich einen Test auf URs aktueller Plattform PolyScope X absolviert. Die Tests haben bestätigt, dass RideScan auf URs neuester Roboterplattform über PolyScope X betrieben werden kann. Bereits zuvor war im Rahmen von Tests im Dezember die Kompatibilität von RideScan mit URs älterer Roboterplattform über die Einbindung in PolyScope 5 nachgewiesen worden. Insgesamt eröffnen diese Meilensteine für RideScan die Möglichkeit, sowohl auf älteren Robotern als auch auf UR-Robotern der nächsten Generation als Plug-and-Play-URCap eingesetzt zu werden.

Nach den erfolgreich absolvierten Tests stellte das Team der UR-Niederlassung eine mögliche Einführung bei den Vertriebs- und Partnerschaftsteams von UR in Aussicht. Die Roboter von UR finden auf internationaler Ebene in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. Weltweit sind mehr als 100.000 Roboter im Einsatz#_edn1. Ein erfolgreicher Weg zu einer engeren geschäftlichen Zusammenarbeit mit UR könnte zukünftige Kooperationsmöglichkeiten mit UR und Teradyne Robotics eröffnen und RideScans Position in der gesamten Robotikbranche weiter stärken. Allerdings gibt es keine Gewähr dafür, dass solche Kontakte tatsächlich in einer Geschäftsbeziehung oder Partnerschaft münden.

"Es war schon immer unser Ziel, eine Infrastruktur zu schaffen, die in der gesamten Robotikbranche eingesetzt werden kann, nicht nur bei einem einzelnen Roboter", so Dr. Shivoh Chirayil Nandakumar, CEO von RideScan. "Die erfolgreichen Testläufe von RideScan auf verschiedenen Roboterplattformen und die Aufnahme von Geschäftsgesprächen in Japan sind ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Bemühungen, internationalen Betreibern von Robotersystemen unabhängige Lösungen für die Überwachung eines sicheren und zuverlässigen Betriebs zugänglich zu machen."

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Vorgaben und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

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Shahab Samimi

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Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des möglichen Abschlusses von Proof-of-Concept-Projekten mit einem in Japan ansässigen Technologievertriebspartner; des erwarteten Zeitplans und der Ergebnisse von Tests auf mehreren Plattformen; der Möglichkeit von Kontakten zu den Vertriebs- und Partnerschaftsteams von UR; der Möglichkeit einer zukünftigen geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen UR und Teradyne Robotics; sowie der Fähigkeit von RideScan, seine Technologie auf mehreren Roboterplattformen einzusetzen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen und/oder RideScan zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen getroffen haben, darunter: dass die Gespräche mit dem in Japan ansässigen Distributor in gutem Glauben und zeitnah fortgesetzt werden; die Tests wie geplant verlaufen und die Technologie von RideScan die erwartete Leistung erbringt; potenzielle Vermittlungen zu gegebener Zeit erfolgen werden; die Marktbedingungen und die Nachfrage nach Sicherheitstechnologie für die Robotik günstig bleiben werden; und RideScan über ausreichende Ressourcen verfügen wird, um die hier beschriebenen Chancen zu nutzen. Das Unternehmen hält eine Kapitalbeteiligung an RideScan und hat dementsprechend ein finanzielles Interesse am Erfolg von RideScan; die Leser sollten dieses Interesse bei der Bewertung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen berücksichtigen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass Gespräche nicht zu endgültigen Vereinbarungen führen oder jederzeit beendet werden können; das Risiko, dass Tests keine positiven Ergebnisse liefern oder sich verzögern; das Risiko, dass potenzielle Kontakte nicht zu Geschäftsbeziehungen oder Partnerschaften führen; den frühen Entwicklungsstand des Geschäfts und der Technologie von RideScan; die Abhängigkeit des Unternehmens von der Leistung seiner Portfoliounternehmen, einschließlich RideScan, an denen das Unternehmen eine Kapitalbeteiligung hält; den Wettbewerb in den Bereichen Robotik und KI; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und Marktbedingungen; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen in ihrer Gesamtheit diesem Warnhinweis und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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