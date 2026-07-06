Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03114B1022 Amex Gold Mining Inc. 06.07.2026 CA03114D1XXX Amex Gold Mining Inc. 07.07.2026 Tausch 1:1
CA2546771072 Discovery Mining Ltd. 06.07.2026 CA25466C1XXX Discovery Mining Ltd. 07.07.2026 Tausch 1:1
US81761L1026 Service Properties Trust 06.07.2026 US81761L2XXX Service Properties Trust 07.07.2026 Tausch 5:1
CA2094161064 Nordique Critical Metals Inc. 06.07.2026 CA65563W1XXX Nordique Critical Metals Inc. 07.07.2026 Tausch 1:1
SE0015988100 MoveByBike Europe AB 06.07.2026 SE0029530XXX MoveByBike Europe AB 07.07.2026 Tausch 1000:1
CA0099051009 Akita Drilling Ltd. 06.07.2026 CA0099052XXX Akita Drilling Ltd. 07.07.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03114B1022 Amex Gold Mining Inc. 06.07.2026 CA03114D1XXX Amex Gold Mining Inc. 07.07.2026 Tausch 1:1
CA2546771072 Discovery Mining Ltd. 06.07.2026 CA25466C1XXX Discovery Mining Ltd. 07.07.2026 Tausch 1:1
US81761L1026 Service Properties Trust 06.07.2026 US81761L2XXX Service Properties Trust 07.07.2026 Tausch 5:1
CA2094161064 Nordique Critical Metals Inc. 06.07.2026 CA65563W1XXX Nordique Critical Metals Inc. 07.07.2026 Tausch 1:1
SE0015988100 MoveByBike Europe AB 06.07.2026 SE0029530XXX MoveByBike Europe AB 07.07.2026 Tausch 1000:1
CA0099051009 Akita Drilling Ltd. 06.07.2026 CA0099052XXX Akita Drilling Ltd. 07.07.2026 Tausch 1:1
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