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WKN: A3ENPV | ISIN: CA2094161064 | Ticker-Symbol: Z36
Stuttgart
06.07.26 | 07:53
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AKITA DRILLING LTD2,1200,00 %
AMEX GOLD MINING INC2,665-0,19 %
DISCOVERY MINING LTD5,600-0,64 %
MONITCHEM HOLDCO 2 SA99,73-0,08 %
MONITCHEM HOLDCO 3 SA102,150,00 %
MOVEBYBIKE EUROPE AB0,004+1.233 %
NORDIQUE CRITICAL METALS INC0,0350,00 %
PROASSURANCE CORPORATION22,000-100,00 %
SERVICE PROPERTIES TRUST1,512+0,60 %
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