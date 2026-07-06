The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2026
ISIN Name
CA0099051009 AKITA DRILLING A
CA03114B1022 AMEX EXPLORATION INC.
CA2094161064 CONSOL.LITHIUM METALS INC
CA2546771072 DISCOVERY SILVER CORP.
CH0598928XXX SWISS LIFE 21/UND.
NO0011037XXX MULTITUDE AG 21/UND FLR
SE0015988100 MOVEBYBIKE EUROPE AB
US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01
US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01
XS2615006XXX MON.HOLDCO 3 23/28 REGS
XS2615006XXX MON.HOLDCO 3 23/28 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2026
ISIN Name
CA0099051009 AKITA DRILLING A
CA03114B1022 AMEX EXPLORATION INC.
CA2094161064 CONSOL.LITHIUM METALS INC
CA2546771072 DISCOVERY SILVER CORP.
CH0598928XXX SWISS LIFE 21/UND.
NO0011037XXX MULTITUDE AG 21/UND FLR
SE0015988100 MOVEBYBIKE EUROPE AB
US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01
US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01
XS2615006XXX MON.HOLDCO 3 23/28 REGS
XS2615006XXX MON.HOLDCO 3 23/28 FLR
© 2026 Xetra Newsboard