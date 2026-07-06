Die Aktien von Rheinmetall, SAP und Deutsche Telekom stehen zum Wochenstart erneut im Blickpunkt der Anleger. Während sich der DAX auf hohem Niveau behauptet, zeigen die drei Schwergewichte unterschiedliche Kursentwicklungen. Rheinmetall setzt seine jüngste Erholung fort und zählt erneut zu den stärkeren Werten im DAX. Nach mehreren positiven Handelstagen profitiert die Aktie von einer verbesserten Marktstimmung, nachdem sie in den vergangenen Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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