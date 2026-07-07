Ingelheim (ots) -Seit 1. Juli 2026 ist Holger Holakovsky der vorsitzende Geschäftsführer der Boehringer Ingelheim microParts GmbH. Er folgt auf Simone Schulz, die innerhalb des Unternehmens eine globale Führungsfunktion übernommen hat.Holger Holakovsky ist seit vielen Jahren bei Boehringer Ingelheim tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Industrialisierung und Produktion pharmazeutischer Produkte. Seine Laufbahn im Unternehmen begann 2004 in Dortmund. Anschließend übernahm er verschiedene Führungsfunktionen in Dortmund und Ingelheim, unter anderem in der Entwicklung von Inhalationssystemen sowie in der Produktion und Industrialisierung neuer Arzneimittel. Zuletzt leitete er die Launch Factory SOL am Standort Ingelheim.Mit dem Wechsel von Holger Holakovsky an die Spitze des Standorts Dortmund setzt Boehringer Ingelheim auf eine Führungskraft, die das Unternehmen, die Technologie und den Standort bereits seit vielen Jahren kennt. Der Standort Dortmund leistet mit seiner Expertise im Bereich inhalativer Arzneimittel und Devices einen wichtigen Beitrag zum globalen Produktionsnetzwerk von Boehringer Ingelheim.Simone Schulz hat den Standort Dortmund über viele Jahre erfolgreich geführt und dessen Weiterentwicklung maßgeblich geprägt. In ihrer neuen globalen Rolle wird sie ihre langjährige Erfahrung künftig auf internationaler Ebene einbringen.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.300 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com. (https://www.boehringer-ingelheim.com)Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate AffairsCommunications GermanyPetra Scharmann55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 171742E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/6309583