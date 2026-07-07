© Foto: Alex Milan Tracy - Sipa USAChip-Aktien korrigieren. Doch die Bank of America bleibt bullish: Billionen US-Dollar sollen in KI-Infrastruktur fließen. Besonders Micron könnte vom nächsten Boom profitieren.Die Bank of America (BofA) sieht den jüngsten Rücksetzer bei Halbleiteraktien nicht als Zeichen für eine schwächere Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Die Analysten sprechen von einer gesunden Korrektur. Die weltweiten Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur könnten bis 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Treiber seien steigende Token-Nachfrage, KI-Agenten und knappe Infrastruktur. Die Hyperscaler konzentrierten sich weiter auf Wachstum und Auslastung, nicht auf niedrigere Abschreibungen. Profitieren …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0382221051,US4581401001,US4824801009,US5951121038,US8807701029,US55405Y1001,US01609W1027,US5738741041,KYG254571055,US5128073062Den vollständigen Artikel lesen
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