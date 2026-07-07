Mehr Vertrauen, mehr Potenzial: Goldbohrungen stärken Australien-Projekt

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KZRmeldet neue Fortschritte beim Ashburton-Goldprojekt. Das Unternehmen habe das Ressourcendefinitionsprogramm bei Mt Olympus abgeschlossen und dabei 72 Bohrlöcher über 13.726 Meter niedergebracht. Die bisherigen Analyseergebnisse würden laut Management die Kontinuität der Goldzonen bestätigen. Damit lieferten sie wichtige Daten für die aktualisierte MRE (Mineral Resource Estimate) und die laufende PFS (Pre Feasibility Study), mit der das Projekt technisch und wirtschaftlich genauer geprüft werde.
Kalamazoo Resources meldet neue Fortschritte beim Ashburton-Goldprojekt. Das Unternehmen habe das Ressourcendefinitionsprogramm bei Mt Olympus abgeschlossen und dabei 72 Bohrlöcher über 13.726 Meter niedergebracht. Die bisherigen Analyseergebnisse würden laut Management die Kontinuität der Goldzonen bestätigen. Damit lieferten sie wichtige Daten für die aktualisierte MRE (Mineral Resource Estimate) und die laufende PFS (Pre Feasibility Study), mit der das Projekt technisch und wirtschaftlich genauer geprüft werde.
Starke Goldabschnitte bestätigt
Kalamazoo meldete neue Ergebnisse aus 15 Bohrlöchern bei Mt Olympus. Dabei erreichten sechs Abschnitte mehr als 50 Gramm-Meter. Diese Kennzahl kombiniert die Länge eines Bohrabschnitts mit dem Goldgehalt. Sie zeigt, ob ein Treffer nicht nur hochgradig, sondern auch über eine relevante Strecke mineralisiert ist. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
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