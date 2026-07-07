Die Telefonkonferenz von HMS Bergbau lieferte eine Aufschlüsselung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 nach Segmenten, wobei der Kohlehandel, Marinebrennstoffe und Bergbau/Mining jeweils unterschiedliche Umsatz- und Margenprofile beitragen. Kommentare zur Entwicklung im Jahr 2026 deuten darauf hin, dass der (Schiffskraftstoff-) Handel sich nach der Hormuz-Sperre normalisiert hat, zudem werden im Juli erstmals volle Beiträge der Minen erwartet. Das mittelfristige Ertragsprofil sollte stark vom eigenen Fördergeschäft profitieren: Maatla und HRV zusammen sollen per Steady-State Indikation ein EBITDA von 27-33 Mio. EUR erreichen, was sich mit dem gesamten Dry-Bulk-Geschäft messen lassen kann. Wir passen unser Modell für Segmentmargen, Steuern und Minderheiten an, mit positivem Effekt auf Gewinnebene. Daher erhöhen wir unser Kursziel von 80,00 EUR auf 85,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
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