Im Fokus...: Gold, Antimon, Bohr-Turbo: Diese Entdeckung nimmt jetzt richtig Fahrt auf!

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Neue Top-Treffer, bis zu 47% Antimon und ein Explorationsstollen: Southern Cross Gold treibt Sunday Creek mit Tempo in die nächste Entwicklungsphase.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 08.07.2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold ist der klassische Krisenrohstoff. Antimon ist ein kritisches Industriemetall mit hoher Bedeutung für Flammschutzmittel, Batterien, Halbleiter, Verteidigungstechnologie und moderne Lieferketten. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) mit dem zu 100% unternehmenseigenen "Sunday Creek'-Projekt im australischen Bundesstaat Victoria - rund 60 km nördlich von Melbourne, in einer Region mit langer Gold- und Antimonhistorie.

Quelle: Southern Cross Gold

Der politische Rückenwind ist bemerkenswert: Australien hat seine "Critical Minerals Strategic Reserve' mit 1,2 Mrd. AUD angekündigt und Antimon, Gallium sowie Seltene Erden als erste priorisierte Rohstoffe benannt. Für "Sunday Creek' entsteht damit ein Umfeld, in dem hochgradige Goldtreffer und kritische Antimongehalte gemeinsam Aufmerksamkeit erzeugen können.

Die strategische Logik ist klar: China, Russland und Tadschikistan dominieren nach Unternehmensangaben mehr als 90% der globalen Antimon-Minenproduktion. China kontrolliert zudem einen sehr großen Teil der Raffinierung.

Quelle: Investingnews.com; Eigene Darstellung

Genau deshalb gewinnen westliche Projekte mit nennenswertem Antimonpotenzial an Bedeutung. Southern Cross ist allerdings weiterhin ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Southern Cross (WKN: A40QY8) könnte sich erst bei erfolgreicher weiterer Exploration, Ressourcendefinition, Genehmigung, Finanzierung und Projektentwicklung langfristig als potenzieller Baustein westlicher Antimon-Lieferketten positionieren.

Hinzu kommt: Southern Cross (WKN: A40QY8) arbeitet nicht an einem einzelnen Bohrtreffer, sondern an einem zunehmend besser verstandenen Gold-Antimon-System. Die bekannten Zielbereiche "Apollo', "Apollo East', "Rising Sun' und "Golden Dyke' liegen innerhalb eines mineralisierten Korridors, der nach Unternehmensangaben erst teilweise intensiv erbohrt wurde. Für spekulative Rohstoffanleger ist genau diese Kombination spannend: viele neue Daten, ein laufendes Großbohrprogramm, ein Explorationsstollen zur Beschleunigung der Untertagebohrungen und ein Rohstoffprofil mit hoher strategischer Relevanz.

Apollo und Apollo East: Hochgradige Treffer bestätigen das Modell!

Mit sieben weiteren Bohrlöchern aus den hochgradigen Zielen "Apollo' und "Apollo East' hat Southern Cross (WKN: A40QY8) seine Bohrerfolgsserie zunächst eindrucksvoll fortgesetzt. Besonders stark fiel SDDSC202 aus: 36,6 m mit 4,0 g/t Gold und 1,0% Antimon beziehungsweise 6,5 g/t AuEq. Die Bohrung durchschnitt neun Adersätze und sechs hochgradige Adern. Zwei davon waren zuvor nicht modelliert. Für das geologische Modell ist das wichtig, weil es die Vorstellung eines wiederholbaren, mehradrigen Systems stützt.

Auch SDDSC214W1 lieferte ein wichtiges Signal. Die Bohrung erweiterte "Apollo East' nach Unternehmensangaben um rund 20 m nach Osten und traf unter anderem 0,5 m mit 232,0 g/t Gold und 8,1% Antimon beziehungsweise 251,4 g/t AuEq. Einzelproben erreichten bis zu 362,0 g/t Gold. Solche extrem hochgradigen Abschnitte dürfen nicht mit durchschnittlichen Lagerstättengehalten verwechselt werden, zeigen aber die außergewöhnliche Metallanreicherung einzelner Quarz-Sulfid-Adern.

Quelle: Southern Cross Gold

Zusätzlich bestätigte SDDSC217 im Bereich "Apollo East' die bislang vergleichsweise flachste gemeldete Mineralisierung dieses Zielbereichs. Der sehr kurze Abschnitt von 0,1 m mit 55,8 g/t Gold und 31,3% Antimon beziehungsweise 130,6 g/t AuEq ab 324,9 m unterstreicht, dass nicht nur Gold, sondern auch Antimon in einzelnen Bereichen sehr hochgradig auftreten kann.

Zusammen zeigen "Apollo' und "Apollo East' weiter, warum "Sunday Creek' innerhalb der australischen Explorationslandschaft eine Sonderstellung einnimmt: hohe Goldgehalte, wiederkehrende Antimonspitzen, mehrere Adersätze und ein System, das laut Unternehmen entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt.

Quelle: Southern Cross Gold

Für Anleger ist das positiv, weil jeder weitere Treffer das geologische Verständnis verdichten kann - ohne jedoch bereits eine Ressource oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit zu beweisen.

Golden Dyke: Neuer Antimon-Paukenschlag direkt über der geplanten Stollenbasis!

Die jüngste Meldung vom 6. Juli 2026 erhöht den Nachrichtenwert deutlich. Southern Cross (WKN: A40QY8) veröffentlichte sechs weitere Bohrlöcher aus dem oberen Bereich von "Golden Dyke', der nach Unternehmensangaben direkt oberhalb der geplanten Explorationsstollen-Basis liegt und zur am dichtesten erbohrten Zone des Projekts gehört. Die Ergebnisse bestätigen nach Unternehmensdarstellung, dass Antimon im oberen Teil dieses epizonalen Gold-Antimon-Systems besonders stark konzentriert sein kann.

Das beste neue Ergebnis lieferte SDDSC233 mit 7,9 m @ 19,9 g/t AuEq, bestehend aus 2,8 g/t Gold und 7,1% Antimon, ab 363,1 m. Darin enthalten waren 3,7 m @ 37,5 g/t AuEq mit 3,5 g/t Gold und 14,2% Antimon. Einzelanalysen erreichten bis zu 47,0% Antimon und 20,1 g/t Gold über 0,13 m. Solche extrem kurzen Spitzenintervalle sind nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalte, zeigen aber eindrucksvoll die lokale Metallanreicherung.

Auch SDDSC228 ist sehr relevant: Die Bohrung durchschnitt acht Adersätze, darunter zwei zuvor nicht erkannte Strukturen, und lieferte unter anderem 0,4 m @ 86,2 g/t AuEq sowie 8,3 m @ 11,4 g/t AuEq, einschließlich 3,0 m @ 28,7 g/t AuEq. SDDSC224 verlängerte den GD35-Adersatz um rund 170 m "up-dip' gegenüber SDDSC208 und lieferte 7,0 m @ 8,1 g/t AuEq. SDDSC219 bestätigte zusätzlich strukturelle und gehaltsbezogene Kontinuität in mehreren bekannten beziehungsweise neu erkannten Adersätzen.

Damit erhöht Southern Cross (WKN: A40QY8) die Projektdatenbasis weiter: Seit Ende 2020 wurden nach Unternehmensangaben 268 Bohrlöcher mit rund 129,6 km Bohrungen bei "Sunday Creek'gemeldet. Das Projekt weist inzwischen 88 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Gold sowie 108 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10% Antimon auf. Gleichzeitig stehen 69 Bohrlöcher zur Analyse aus, elf Bohrgeräte sind im Einsatz und das laufende 200.000 m-Bohrprogramm soll bis in das 1. Quartal 2027 fortgesetzt werden.

Explorationsstollen: Mehr Tempo, kürzere Bohrwege, bessere Daten!

Parallel zu den Bohrerfolgen hat Southern Cross einen weiteren wichtigen Schritt gemacht: PYBAR Mining Services feuerte den ersten Entwicklungssprengschuss am Portal des Explorationsstollens von "Sunday Creek'. Nach Unternehmensangaben ist dies der erste neue untertägige "Decline' im Bundesstaat Victoria seit rund 20 Jahren. Das ist ein starkes Signal, denn der Stollen dient nicht der Produktion, sondern soll die Exploration beschleunigen und präzisere Untertagebohrungen ermöglichen.

Quelle: Southern Cross Gold

Die Erdarbeiten für den "Box-Cut' und die Gebirgsabsicherung wurden abgeschlossen. Das Portal wird eingerichtet und der Entwicklungsvortrieb beginnt. Die primäre "Decline' soll rund 680 m laterale Entwicklung erreichen und Bohrplattformen in rund 115 m vertikaler Tiefe erschließen. Insgesamt sind nach Unternehmensangaben rund 1.200 m Entwicklung vorgesehen, um untertägige Bohrplattformen einzurichten.

Bis Jahresende soll der Stollen fertiggestellt werden. Dann könnte Southern Cross (WKN: A40QY8) die aktuelle Bohrkapazität von elf Oberflächenbohrgeräten auf bis zu 24 Oberflächen- und Untertagebohrgeräte ausbauen. Das kann Bohrmeter verkürzen, Zielbereiche genauer ansteuern, Oberflächeneingriffe reduzieren und die Projektentwicklung datengetrieben beschleunigen. Eine Produktionsentscheidung oder Minengenehmigung ersetzt der Explorationsstollen jedoch nicht.

S&P/TSX Composite Index: Mehr Sichtbarkeit bei institutionellen Anlegern!

Zusätzliche Kapitalmarktaufmerksamkeit bringt die Aufnahme der Southern-Cross-Aktien in den S&P/TSX Composite Index. Dieser Referenzindex ist für kanadische Aktien von hoher Bedeutung und wird von institutionellen Investoren, Indexstrategien und ETFs beachtet. Die Aufnahme kann die Sichtbarkeit und Liquiditätswahrnehmung verbessern und den Kapitalmarktzugang erleichtern. Ein konkreter Mittelzufluss oder eine positive Kursentwicklung ist daraus jedoch nicht automatisch abzuleiten.

Fazit: Hochgradige Treffer, strategisches Metallprofil, wachsender Newsflow!

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) liefert derzeit genau die Mischung, die spekulative Rohstoffanleger interessiert: hochgradige Gold-Antimon-Bohrungen, ein wachsendes geologisches Modell, einen Explorationsstollen zur Beschleunigung der nächsten Bohrphase und eine strategische Antimon-Story, die in eine Zeit geopolitisch sensibler Lieferketten passt.

Besonders stark ist, dass die neue "Golden Dyke'-Meldung die bisherige "Apollo'-/"Apollo East'-Story nicht ersetzt, sondern ergänzt. Sie zeigt, dass die Antimon-Dominanz gerade im oberen, dichter erbohrten Teil des epizonalen Systems eine zentrale Rolle spielt - und genau dieser Bereich liegt strategisch interessant direkt oberhalb beziehungsweise in der Nähe der geplanten Explorationsstollen-Basis.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) hat mit "Apollo', "Apollo East' und "Golden Dyke' gleich mehrere Bereiche, die starken Nachrichtenfluss liefern können. Wenn das Unternehmen die bisherigen Treffer weiter verdichtet, eine erste Ressource definiert und den Explorationsstollen wie geplant für Untertagebohrungen nutzt, könnte "Sunday Creek' in den kommenden Monaten weiter deutlich an strategischem Profil gewinnen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Technischer Hinweis zu den Bohrergebnissen: Die genannten Abschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, berichtete Bohr-/Kernlängen. Für die Apollo-/Apollo-East-Meldung schätzt das Unternehmen die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle auf etwa 55% bis 75% der beprobten Länge; für die hier ergänzten Golden-Dyke-Bohrungen werden etwa 75% bis 85% genannt. Goldäquivalente wurden nach Unternehmensangaben mit AuEq = Au (g/t) + 2,39 x Sb %) berechnet. Die technischen Angaben beruhen auf Unternehmensmeldungen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.; JS Research/SRC haben diese Daten nicht unabhängig verifiziert. Laut Unternehmen wurden die technischen Inhalte von Kenneth Bush, Qualified Person gemäß NI 43-101 und Competent Person gemäß JORC, geprüft beziehungsweise freigegeben.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Southern Cross Gold befindet sich in der Explorations- und Entwicklungsphase und erzielt nach Kenntnis von JS Research keine operativen Einnahmen aus einer Minenproduktion. Wesentliche Chancen: weiterer Explorationserfolg, Ressourcenfortschritt, strategischer Rückenwind für Gold und Antimon sowie potenziell bessere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt.

Quellen: Victoria Critical Minerals Roadmap (https://resources.vic.gov.au/critical-minerals); Australian Critical Minerals Strategic Reserve (https://www.industry.gov.au/news/strategic-reserve-secure-australias-critical-mineral-supply); Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Pressemitteilungen vom 10.06.2026, 29.06.2026 und 06.07.2026; Southern Cross Gold Unternehmenspräsentation/Unternehmenswebseite; Investing News; eigene Einordnung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, öffentlich zugängliche Informationen und qualitative Einordnung des Projekt-, Rohstoff- und Kapitalmarktumfelds. Es werden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen verwendet. Es werden keine aktuellen Aktienkurse genannt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant, Änderungen erfolgen nur nach Ermessen des Erstellers oder soweit gesetzlich erforderlich.

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Interessen/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Veröffentlichung dieses Beitrags eine Vergütung von SRC. Weder JS Research GmbH noch der Autor halten zum Veröffentlichungszeitpunkt Aktienbestände, Long- oder Shortpositionen oder Netto-Positionen von mindestens 0,5% in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Es bestehen keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen in den letzten zwölf Monaten. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC ist JS Research nicht bekannt.

Technische Einordnung: Die mineralisierten Abschnitte sind Explorationsergebnisse und, soweit nicht anders angegeben, berichtete Bohr-/Kernlängen. Wahre Mächtigkeiten können abweichen. Sunday Creek verfügt nach Unternehmensangaben über ein Exploration Target, jedoch noch über keine Mineralressource und keine Mineralreserve. Ein Exploration Target ist konzeptioneller Natur und darf nicht als wirtschaftlich gewinnbare Ressource oder Reserve verstanden werden. JS Research/SRC haben die technischen Daten, Bohrergebnisse, metallurgischen Annahmen, AuEq-Berechnungen und Unternehmensangaben nicht unabhängig geprüft.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investments in Rohstoff-, Explorations-, Neben-, Small- und Microcap-Werte sind hochspekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zusätzlich bestehen unter anderem Länder-, Standort-, Umwelt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Liquiditäts-, Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken. Frühere Kursentwicklungen, historische Bohrergebnisse oder Unternehmensziele sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Entwicklungen.

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und auf Basis aus Sicht des Erstellers zuverlässiger Quellen zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Aussagen über künftige Entwicklungen sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungsdatum. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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