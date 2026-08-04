4. August 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt ein aktualisiertes Explorationsziel für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt (Abbildungen 1 und 2).
HIGHLIGHTS
- Der geschätzte Umfang der potenziellen Mineralisierung für das Explorationsziel beträgt (siehe auch Tabelle 1):
- 10,4 - 11,9 Millionen Tonnen mit Gehalten von 8,9 g/t Goldäquivalent ("AuEq") bis 12,1 g/t AuEq, was einem Potenzial von 3,0 Moz AuEq bis 4,6 Moz AuEq
Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzuschätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abschätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 ("JORC"), erstellt.
* (AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)) Aufgrund von Rundungen können bei den Summen Abweichungen auftreten.
Michael Hudson, President & CEO, erklärt: "Wir haben dieses Explorationsziel von drei Prospekten auf fünf und von 1.020 Metern Streichlänge auf über 1.500 Meter erweitert, und wir sind noch lange nicht am Ende.
Das Ziel umfasst weniger als 15 % des 11 km langen mineralisierten Korridors. Unterhalb jedes Prospekts sind Erweiterungen in der Tiefe weiterhin offen. Christina wurde erstmals in die Berechnung des Explorationsziels einbezogen. Golden Dyke und Apollo East haben erheblich dazu beigetragen.
"Neun Bohrgeräte sind vor Ort im Einsatz, zwei weitere untersuchen regionale Ziele in einer Entfernung von bis zu 8 km. Wir haben 35 km Bohrkerne im Lager, die derzeit ausgewertet werden und auf deren Ergebnisse wir warten, und erwarten, bis zum ersten Quartal 2027 weitere 135 km Bohrungen abzuschließen. Jedes Bohrloch, das wir bohren, erweitert entweder unser Wissen oder eröffnet etwas Neues.
"Der Weg nach vorn ist klar. Die Geologie liefert weiterhin Ergebnisse. Unsere Aufgabe ist es, weiter zu bohren."
Explorationsziel
Das aktualisierte Explorationsziel umfasst 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq bei Gehalten von 8,9 bis 12,1 g/t AuEq in 10,4 bis 11,9 Millionen Tonnen und umfasst die Prospektionsgebiete Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East entlang einer Streichlänge von 1.500 m. Das Explorationsziel basiert auf 125 Adergruppen, die anhand von Diamantbohrdaten abgegrenzt wurden (Abbildungen 1 und 2).
Die aktualisierten Bereiche des Explorationsziels sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1. Sunday-Creek-Explorationsziel für die Prospektionsgebiete Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East
Bereich
Tonnen (Mt)
AuEq g/t*
Au g/t
Sb %
AuEq (Moz)
Au (Moz)
Sb (kt)
Lower case
10,4
8,9
7,4
0,6
3,0
2,5
63
Upper case
11,9
12,1
10,3
0,8
4,6
3,9
95
* (AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)) Aufgrund von Rundungen können bei den Summen Abweichungen auftreten.
Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzuschätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abschätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 ("JORC"), erstellt.
Abbildung 1. Längsschnitt A-B des Explorationsziels "Vein Sets Sunday Creek" (Blick nach Nordwesten). Hervorgehoben sind Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenze des Explorationsziels, die das Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen aufzeigen.
Grundlage für das Explorationsziel
Das Explorationsziel basiert auf der geologischen Interpretation und Projektion der in Diamantbohrungen durchschlossenen Mineralisierungen. Das Zielgebiet umfasst fünf Prospektionsgebiete entlang der Hauptstruktur bei Sunday Creek: Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East. Die Tonnage- und Gehaltsbereiche spiegeln die geologische Unsicherheit wider, die mit der Exploration im Frühstadium einhergeht, und basieren auf:
• der interpretierten Geometrie der Wirtsstrukturen aus den Bohrungen
• Beobachtete Mächtigkeiten und Ausdehnungen der mineralisierten Zonen
• Schwankungen der Gold- und Antimonwerte aus den Bohrdurchschneidungen
Abbildung 2. Draufsicht auf das Explorationsziel "Vein Sets Sunday Creek". Hervorgehoben sind Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenzen des Explorationsziels, die das Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen aufzeigen.
Das Explorationsziel beschränkt sich auf fünf Bereiche entlang des Streichs des Ganggesteins-Brekzien-Wirtsgesteins: Christina (über 330 m Streich), Golden Dyke (über 400 m Streich), Rising Sun (über 410 m Streich), Apollo (über 220 m Streich) und Apollo East (über 140 m Streich), was einer Gesamtlänge von 1.500 m Streich entspricht. Insgesamt wurden 125 mineralisierte Aderkonfigurationen für das Explorationsziel erstellt (Abb. 1 und 2).
Nicht im Explorationsziel enthaltene Bereiche
Das Explorationsziel umfasst den 1,5 km langen Kernbereich der Hauptbohrungen bis in unterschiedliche Tiefen. Dieser Bereich bleibt unmittelbar westlich und östlich offen. Zu den Bohrgebieten, die aufgrund unzureichender Bohrdichte noch nicht im Explorationsziel enthalten sind, gehören Erweiterungen in der Tiefe unterhalb der aktuellen Bohrungen sowie regionale Prospekte entlang des 11 km langen mineralisierten Trends (Abbildung 3).
Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenze des Explorationsziels (Abb. 2) zeigen Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen:
- Christina: SDDSC150 - 0,7 m mit 137,7 g/t AuEq (137,7 g/t Au) ab 591,3 m
- Golden Dyke: SDDSC203 - 1,6 m mit 59,8 g/t AuEq (55,3 g/t Au, 1,9 % Sb) ab 313,8 m
- Rising Sun: SDDSC061 - 6,1 m mit 19,0 g/t AuEq (19,0 g/t Au) ab 689,0 m
- Rising Sun: SDDSC107 - 9,1 m mit 40,5 g/t AuEq (39,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 566,9 m
- Apollo: SDDSC145 - 4,8 m mit 23,7 g/t AuEq (14,7 g/t Au, 3,8 % Sb) ab 887,2 m
- Apollo East: SDDSC202 - 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m
- Apollo East: SDDSC214W1 - 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m
Diese Ergebnisse liegen entlang des Streichs und in der Tiefe des aktuellen Explorationsziels vor und wurden aufgrund unzureichender Bohrdichte, um die Adergeometrie einzugrenzen, nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen
Genehmigungen zum Schutz des Kulturerbes
Die für den Zugang zum Explorationszielgebiet erforderlichen Begehungen zur Erfassung des Kulturerbes wurden in Zusammenarbeit mit dem Taungurung Land and Waters Council durchgeführt, der die Inhaber der Native Title-Rechte, das Volk der Taungurung, vertritt. Ein Kulturerbe-Managementplan (CHMP) für das gesamte Projekt befindet sich weiterhin in Arbeit.
Genehmigungen
Der Großteil des Explorationsziels befindet sich innerhalb einer kleinen staatlichen Landzuteilung. SXGC besitzt 1.392 Hektar Grundbesitz, der das staatliche Land umschließt. Die für Explorationsbohrungen zur Erprobung des Explorationsziels erforderlichen Genehmigungen wurden sowohl für das staatliche Land als auch für den Grundbesitz vollständig eingeholt. Das Unternehmen verfügt zudem im Rahmen eines bestehenden Arbeitsplans über alle erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines 1,2 km langen Explorationsstollens, der sich derzeit im Bau befindet.
Explorationslizenzen
Das Explorationsziel befindet sich innerhalb der erteilten Retentionslizenz RL6040 und ist von der erteilten Lizenz EL6163 umgeben. Zur Erprobung des Explorationsziels sind keine weiteren Explorationslizenzen erforderlich.
Explorationsprogramm
Die Bohrungen zur Erweiterung und Ressourcendefinition werden am Projekt fortgesetzt: Neun Diamantbohrgeräte sind im Einsatz, um die durchbohrte Mineralisierung innerhalb des Explorationsziels zu erweitern und zu prüfen, ob eine ausreichende geologische und gehaltliche Kontinuität vorliegt, um eine Mineralressourcenschätzung zu untermauern; zwei weitere Bohrgeräte konzentrieren sich auf regionale Explorationsziele. Insgesamt wurden aus Sunday Creek 130,6 km Bohrungen gemeldet; weitere 35 km Bohrungen, die sich noch im Kernlager und im Analyselabor befinden, müssen noch ausgewertet werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass von heute bis zum Ende des ersten Kalenderquartals 2027 weitere 135 km Bohrungen abgeschlossen werden.
Metallurgische Testarbeiten
Die im August 2025 berichteten metallurgischen Testarbeiten der Phase 2 (144 Proben) zeigten eine erfolgreiche selektive Flotationsaufbereitung, bei der aus den oberen antimonreichen Zonen der Lagerstätte ein hochgradiges, arsenarmes Antimon-Gold-Konzentrat gewonnen wird, verbunden mit einer ausgezeichneten Ausbeute an Naturgold. Die Gesamtgoldausbeute lag bei 92,3 % bis 95,6 % über drei Produktströme:
- Schwerkraft-Goldkonzentrat (37,3 - 51,4 % Goldausbeute).
- Antimon-Gold-Konzentrat (28,8 - 36,5 % Goldausbeute): Antimon-Gehalte von 48,2 - 53,1 %, Goldgehalte von bis zu 93,2 g/t und Arsengehalte von 0,1 % bis 0,2 % (deutlich unter dem Schwellenwert von 0,6 %). Antimonausbeute von 83,2 % bis 92,7 %.
- Sulfidkonzentrat (15,5 - 18,0 % Goldausbeute)
Geologische Modellierung
SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd ("SRK") wurde weiterhin mit der Unterstützung bei der laufenden geologischen Modellierung beauftragt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 ("JORC"). Vorbehaltlich der Erreichung einer ausreichenden Bohrdichte und des Nachweises der geologischen und gehaltlichen Kontinuität könnten diese Arbeiten die Erwägung einer künftigen Mineralressourcenschätzung unterstützen.
Über Sunday Creek
Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek (Abbildung 4) befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar ("ha") genehmigter Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Grundbesitz, w r den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.
Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das "Muttergestein") durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer "Goldenen Leiter"-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis zu über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.
Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130.610,13 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden regional vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m gemeldet; siebzehn (17) weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit ausgewertet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundneunzig (93) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 100 g/t Au und neunundsiebzig (79) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.
Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments ("Sprossen der Leiter") von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver erkundet wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 "Sprossen" identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die bis zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.
Weitere Informationen
Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der http://www.southerncrossgold.com.au zu finden sindhttp://www.southerncrossgold.com.au Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine Dezimalstelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte des hier beschriebenen Explorationsziels. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird, soweit bekannt, einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.
Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen
Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehentiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).
Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert auf Platz sieben der Antimonproduzenten, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.
Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.
Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) treibt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek voran, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine durch Bohrungen entdeckte Gold- und Antimonlagerstätte mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 93 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 136,2 km (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 11 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.
Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.
Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie eine Gesamtgoldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.
Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese Gold-Antimon-Entdeckung voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.
- Ende -
Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin
mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316
Geschäftsstelle
1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada
Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung
info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122
Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,
jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321
Niederlassung
Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.
SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung ("AuEq") einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021).
SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne sowie einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon abgeleitet und lautet wie folgt:
???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)
Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: "???? " = "?? " (? /? ) + 2,39 × "?? " (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.
Erklärung einer nach JORC kompetenten Person
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf das in diesem Bericht beschriebene Explorationsziel beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und einem registrierten professionellen Geologen in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als "Competent Person" im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code "SX2" auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der kompetenten Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können.
Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Ergebnisse der kompetenten Person gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung zu vermitteln, die es Investoren und anderen ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "geplant", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Explorationsziels und einer möglichen Erweiterung. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen, gehören unter anderem die Frage, ob die geplanten Explorationsarbeiten am Sunday Creek wie erwartet fortgesetzt werden, sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind zudem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.
Abbildung 3: Regionalplan von Sunday Creek mit Darstellung der Bodenprobenahmen, des strukturellen Rahmens, der historischen epizonalen Goldabbaugebiete der Region und der weiteren regionalen Gebiete. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte im Maßstab GDA94/MGA Zone 55.
Abbildung 4: Lage des Sunday-Creek-Projekts sowie des zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts
JORC-Tabelle 1
Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten
Kriterien
Erläuterung gemäß JORC-Code
Kommentar
Probenahmeverfahren
Bohrverfahren
Ausbeute der Bohrproben
Protokollierung
Probenahmetechniken und Probenvorbereitung
Qualität der Analysedaten und Laboruntersuchungen
½-Duplikate - der Kern wird in Hälften geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au steigt.
Waschproben - Waschproben werden nach sichtbarem Gold oder bei >1 % sichtbarem Stibnit
eingefügt, um sicherzustellen, dass die Kontamination während der Aufbereitungsphase minimiert wird
Überprüfung der Probenahme und Analyse
Lage der Datenpunkte
Datenabstand und -verteilung
Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur
Proben-Sicherheit
Audits oder Überprüfungen
Southern Cross Gold (SXG) - ASX-Mitteilung
Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse
Kriterien
Erläuterung zum JORC-Code
Kommentar
Mineralrechtsgebiet
und Landnutzungsrechte
Status
Explorationsarbeiten, die von
anderen Parteien
Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.
Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Erzvolumen. Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich
das Gebiet zwar als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte.
Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.
Ziel ist flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Prospektionsgebiet "Golden Dyke" und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den "Costeans" von CRAs. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten "Apollo", "Rising Sun" und "Golden Dyke" gebohrt.
Die Schürfrechte EL 4460 und 4987 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell führte erfolgreich 30 RC-Bohrungen durch, darunter zweite Diamantbohrungen in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo.
Mawson bohrte 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.
Geologie
Bohrlochinformationen
Methoden zur Datenaggregation
Zusammenhang
zwischen
Mineralisierungs-
und
Abschnittslängen
Diagramme
Ausgewogene Berichterstattung
Sonstige wesentliche Explorationsdaten
Weitere Arbeiten
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85340
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85340&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8426851090
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.