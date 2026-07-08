© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildJahrelang war Roundup der Albtraum. Jetzt sieht Berenberg genau dort den Hebel: Juristische Siege könnten Bayer den Weg zum Teil-Börsengang von Crop Science öffnen.Bayer steht in den USA vor einem wichtigen juristischen Termin im Dauerstreit um den Unkrautvernichter Roundup. Am Donnerstag will der Konzern einen Bundesrichter in San Francisco davon überzeugen, ein gebündeltes Verfahren mit fast 4.000 Klagen aufzulösen. Bayer beruft sich dabei auf eine jüngste Entscheidung des Supreme Court, wonach Kläger den Konzern nicht mit dem Argument verklagen können, Roundup habe Nutzer auf dem Etikett nicht ausreichend vor Krebsrisiken gewarnt. US-Bezirksrichter Vincent Chhabria hatte die …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US22052L1044Den vollständigen Artikel lesen
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