Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich erneut deutlich verschärft. Nachdem iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus die fragile Waffenruhe erschütterten, reagierten die USA mit umfangreichen Luftschlägen gegen iranische Militärziele. US-Präsident Trump erklärte daraufhin am Rande des NATO-Gipfels in Ankara das zwischenzeitliche Rahmenabkommen mit Teheran für faktisch beendet. Damit wird sich der strukturelle Aufwärtstrend im Verteidigungssektor fortsetzen. Steigende Investitionen in die Luftverteidigung, Drohnentechnologie, Cyberabwehr und Munitionsproduktion schaffen langfristige Wachstumsperspektiven für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Davon profitieren Antimony Resources, Rheinmetall und TKMS.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de