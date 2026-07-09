Strategic Resources baut eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Dabei nimmt jetzt auch ein Projekt in Finnland Form an. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und erscheint alles andere als teuer. Teuer ist dagegen die Aktie von Aixtron derzeit. Dabei ist sie in den vergangenen Wochen bereits kräftig unter die Räder gekommen. Die Analysten von mwb beschreiben in ihrer jüngsten Studie die Chancen und Risiken. Für die Experten überwiegen weiterhin die Risiken. Große Risiken gibt es auch bei Standard Lithium. Scheitert die Finanzierung des Flaggschiffprojekts South-West-Arkansas, dürfte es mit der Aktie noch deutlich weiter abwärts gehen. Kommt die Finanzierung zustande, dürfte es zur Kursexplosion kommen. Derzeit belastet noch etwas anderes den Kurs.Den vollständigen Artikel lesen ...
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