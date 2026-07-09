Diese Woche gab es einen ordentlichen Warnschuss an den Weltbörsen. Am Persischen Golf beschießen sich wieder die Kriegsparteien. Der Ölpreis legte zu und beendete erstmal seinen Abwärtstrend. Derweil findet auch in Südkorea Erstaunliches statt: So zeigt der dortige, stark von Halbleiter-Werten geprägte Leitindex Kospi, eine enorme Volatilität. Nahezu im Tagesrhythmus kommt es zu Handelspausen, weil die Aktien zu stark nach oben oder unten handeln. Und auch an der Wall Street stieg zuletzt die Volatilität im Chip-Sektor. Die Kurse sahen erhebliche Gewinnmitnahmen. Derweil avanciert die Raumfahrt-Aktie SpaceX zum Liebling der Wall Street. Wir blicken heute auf die Aktien von Samsung Electronics, Rock Tech Lithium und SpaceX.Den vollständigen Artikel lesen ...
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