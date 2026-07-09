Der 8. Juli 2026 wurde zu einem markanten Risikotag an den Finanzmärkten. Neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg haben die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung wieder deutlich gedämpft. Die Reaktion kam sofort: Aktienmärkte gaben nach, Öl sprang kräftig an, Anleihen wurden verkauft und die Renditen zogen wieder nach oben. Damit rückte ein Thema zurück in den Vordergrund, das zuletzt etwas weniger dominant war: die Sorge vor einer neuen Inflationswelle. Den vollständigen Artikel lesen ...
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