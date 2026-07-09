Paukenschlag!: Diese Gratis-Aktien könnten jetzt Gold wert sein

Anzeige / Werbung

Goldprojekt plus geplanter Kupfer-Spin-off: Aktionäre sollen zusätzliche Freedom-Copper-Aktien erhalten.

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Cambria Gold Mines (WKN: A422L6)

+++ EILMELDUNG vom 7. Juli +++ Jetzt ist es offiziell: Cambria gliedert sein US-Kupferprojekt Mt. Margaret als "Freedom Copper Corp." aus - inklusive einer Finanzierung über bis zu 100 Mio. US$ unter Führung von Canaccord Genuity! Rund 20% der neuen Freedom-Copper-Aktien sollen direkt an die Cambria-Aktionäre verteilt werden. Was das für die Bewertung bedeutet, lesen Sie jetzt weiter unten in dieser aktualisierten Vorstellung! +++

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Rohstoffgeschichten, die riechen nach Routine. Ein neues Bohrprogramm hier, eine Kapitalmaßnahme dort, ein paar optimistische Folien - und am Ende bleibt doch vieles beim Alten.

Und dann gibt es krachende Geschichten wie diese, die förmlich nach einer Neubewertung riechen. Denn bei diesem Unternehmen gibt es neben der eigentlichen Investmentstory einen Überraschungseffekt, den viele Anleger noch gar nicht auf dem Schirm haben und der alleine bereits für eine deutliche Neubewertung sorgen könnte. Dazu dann etwas weiter unten in dieser Unternehmensvorstellung gleich mehr. Und dafür sollten Sie sich einmal 5 Minuten Zeit nehmen, wenn Sie auch gern nach dem Buffett-Prinzip ihre Aktien aussuchen und für 1 USD nur 50 Cent bezahlen wollen.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6), früher Ascot Gold Mines, steht für einen radikalen Neustart. Neuer Name. Neues Management. Frisches Kapital. Eine klarere Strategie. Und vor allem: ein Plan, der nicht auf Wunschdenken basiert, sondern auf Geologie, Infrastruktur und einer harten Analyse der Fehler der Vergangenheit.

Im Zentrum dieser neuen Story steht ein Projekt, das nach Ansicht des neuen CEO Robert McLeod viel zu lange unterschätzt wurde: Red Mountain. Dazu kommt eine bereits genehmigte Mühle, ein großes Landpaket im Golden Triangle von British Columbia, ein erfahrenes Team mit Turnaround-Erfahrung - und am Ende sogar noch eine überraschende zweite Wertkomponente in den USA, die die Investmentstory ein auf völlig neues Level heben könnte. Aber alles der Reihe nach.

Wer verstehen will, warum Cambria Gold gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, muss weiter nach unten graben. Im wahrsten Sinne des Wortes.

- Advertorial/Werbung -

Auftraggeber Cambria Gold Mines (WKN A422L6)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Aus Ascot wird Cambria Gold: Mehr als nur ein Namenswechsel

Der neue Name ist keine kosmetische Maßnahme. Er markiert den Beginn einer völlig neuen Unternehmensphase.

Hinter der Rekapitalisierung steht die Fiore Group um Robert McLeod sowie Partner wie Ryan Weymark, Frank Giustra und Shawn Khunkhun. Das Ziel ist ambitioniert: Aus einem angeschlagenen Entwickler soll ein substanzieller Produzent werden - und zwar mit Kostenprofilen, die im internationalen Vergleich sehr wettbewerbsfähig sein könnten.

Der Unterschied zur alten Geschichte liegt dabei nicht nur im Kapital oder in neuen Köpfen. Der eigentliche Unterschied liegt in der Prioritätensetzung. Das neue Team will nicht einfach weitermachen, wo andere aufgehört haben. Es will die Basis des Projekts neu ordnen.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

McLeod bringt dabei eine seltene Kombination mit: lokale Verwurzelung, geologisches Fachwissen und operative Erfahrung. Er stammt aus Stewart in British Columbia, also aus jener Bergbauregion, in der sich die Schlüsselprojekte des Unternehmens befinden. Zudem war er früher CEO von IDM Mining - jener Gesellschaft, deren Red-Mountain-Projekt vor Jahren von Ascot übernommen wurde.

Gerade deshalb fällt seine Kernthese umso stärker ins Gewicht: Das wertvollste Asset wurde unter dem früheren Management nicht konsequent entwickelt.

Der eigentliche Schlüssel: Red Mountain

Im Zentrum der neuen Cambria-Strategie steht Red Mountain - für McLeod eines der besten unentwickelten untertägigen Goldprojekte Kanadas.

Die Eckdaten sind bemerkenswert:

mehr als 540.000 Unzen Gold in der Kategorie Measured

nahe zu 800.000 Unzen in Measured plus Indicated

ein Gehalt von knapp 9 g/t Gold im hochrangigen Kernbereich

für die ersten zwei Produktionsjahre außergewöhnlich breite mineralisierte Zonen

Gerade die Mächtigkeit der mineralisierten Bereiche ist ein entscheidender Punkt. Es geht hier nicht nur um hohe Grade, sondern auch um die Möglichkeit, nennenswerte Tonnagen effizient zu fördern. Das verändert die Wirtschaftlichkeit eines Projekts fundamental.

Die operative Grundidee ist deshalb klar: Red Mountain soll künftig den Löwenanteil der Mühlenbeschickung liefern. Erwartet werden rund 1.500 Tonnen pro Tag aus Red Mountain, ergänzt durch etwa 500 Tonnen pro Tag aus den weiteren Lagerstätten im Premier-Gebiet. Zusammen passt das in das bestehende Konzept rund um die moderne Mühle.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Eine Mühle ist schon da - und genau das macht die Story so spannend

Viele Entwickler müssen erst Jahre und enorme Summen investieren, bevor überhaupt Verarbeitungsinfrastruktur vorhanden ist. Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) startet in einer ganz anderen Ausgangslage.

Das Unternehmen verfügt über eine neue, bereits errichtete und genehmigte Mühle mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag. Diese Anlage ist einer der zentralen Bausteine der Investmentstory. Sie verkürzt die Zeit bis zur möglichen Produktion erheblich und schafft zugleich eine Plattform für späteres Wachstum.

Besonders spannend ist dabei die strategische Dimension: Diese Mühle könnte langfristig nicht nur Material aus eigenen Lagerstätten verarbeiten, sondern theoretisch auch Erz aus anderen Projekten der Region. Das eröffnet Spielräume, die weit über ein isoliertes Ein-Minen-Modell hinausgehen.

Im Golden Triangle, einer der rohstoffreichsten Regionen Nordamerikas, ist genau das ein gewaltiger Vorteil. Wer dort über verfügbare Infrastruktur verfügt, besitzt nicht nur ein Projekt - sondern potenziell einen regionalen Knotenpunkt.

Warum das frühere Management scheiterte

Die vielleicht wichtigste Passage in der neuen Cambria-Erzählung ist die schonungslose Aufarbeitung der Vergangenheit. Denn Turnaround-Stories funktionieren an der Börse nur dann, wenn überzeugend dargelegt wird, warum es diesmal anders laufen soll.

McLeod sieht mehrere Ursachen für die Probleme unter Ascot. Zwei Punkte stechen dabei heraus:

Die Geologie wurde nicht konsequent genug respektiert. Die Mühle wurde nicht ausreichend mit passendem Erz versorgt.

Ein Beispiel ist die historische Premier-Mine. Sie war einst eine der reichsten Minen Nordamerikas, aber historisch eben keine riesige Bulk-Tonnage-Operation. Wer eine große Mühle betreiben will, braucht jedoch stetig ausreichend Material. Wenn die Lagerstätte das in der geplanten Form nicht hergibt, entsteht ein strukturelles Problem.

Ein weiteres Beispiel betrifft Big Missouri. Diese Lagerstätte wurde in der Vergangenheit bereits untertage in größerem Stil abgebaut. Das frühere Team ging offenbar davon aus, selektiv höhergradige Bereiche herauslösen zu können. McLeod hält diesen Ansatz für geologisch zu optimistisch. Historisch sei eher das gesamte Gangsystem mit entsprechend niedrigeren, aber realistischeren Gehalten abgebaut worden.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Die Lehre daraus ist einfach, aber im Bergbau brutal wichtig: Historische Bergleute wussten oft sehr genau, was sie taten. Wer Jahrzehnte an Produktionsdaten ignoriert und stattdessen eine zu schöne Theorie verfolgt, riskiert am Ende massive operative Enttäuschungen.

Die neue Cambria-Formel: Hochgrad als Gewinnmotor, Tonnage als Stabilitätsanker

Aus den Fehlern der Vergangenheit hat das neue Management ein deutlich robusteres Betriebsmodell abgeleitet.

Die Formel lautet:

Red Mountain und teilweise auch Premier liefern den hochgradigen Gewinnhebel.

und teilweise auch Premier liefern den hochgradigen Gewinnhebel. Big Missouri und weitere Quellen sollen für ausreichend Material sorgen, damit die Mühle zuverlässig ausgelastet ist.

Das ist strategisch klug. Denn in Minenprojekten scheitert es oft nicht an der Existenz von Gold, sondern an der operativen Realität zwischen Geologie, Abbauplanung und Anlagenauslastung. Ein Projekt mit zu wenig verfügbarem Erz für die Anlage kann schnell in Kostenprobleme geraten, selbst wenn einzelne Zonen sehr hochgradig sind.

Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) will genau dieses Risiko entschärfen. Deshalb werden Ressourcen im Premier-Gebiet weiter in höhere Sicherheitskategorien überführt, während Red Mountain als künftiges Kernprojekt Richtung Erschließung entwickelt wird.

Der Entwicklungsplan: Was jetzt konkret passieren soll

Die Roadmap ist bereits abgesteckt. Das Unternehmen arbeitet an mehreren Fronten parallel:

Ressourcenumwandlungsbohrungen in den Lagerstätten des Premier-Gebiets

Fortschritte im Genehmigungsprozess

Beginn des Baus einer Zufahrtsstraße zu Red Mountain

aktualisierte Machbarkeitsstudie

Vorbereitung der späteren Produktionsaufnahme

Die Zeitschiene ist offensiv, aber nicht unrealistisch: Innerhalb von etwa zwei bis drei Jahren soll eine substanzielle Goldproduktion möglich werden.

Für Investoren ist besonders relevant, dass noch im laufenden Entwicklungsprozess mehrere potenzielle Kurstreiber anstehen:

Bohrergebnisse

Fortschritte bei Erschließung und Bau

weitere technische Updates

die wirtschaftliche Bewertung im Rahmen der Machbarkeitsstudie

Gerade bei Turnaround- und Entwicklerstories ist ein gut gefüllter Newsflow oft der Treibstoff für Neubewertungen. Cambria scheint genau darauf vorbereitet zu sein.

Das große Geld ist da: Rekapitalisierung mit Signalwirkung

Ein Projekt kann noch so attraktiv sein - ohne Kapital bleibt es Theorie. Auch hier setzt sich die neue Cambria von vielen Juniors ab.

Das Unternehmen hat nach Angaben des Managements insgesamt rund 190 Millionen CAD eingesammelt, inklusive einer bereits früher abgeschlossenen Bezugsrechtsemission. Der zuvor häufig genannte Betrag von 175 Millionen CAD bezieht sich auf den Kernteil der Finanzierung; zusammen mit dem weiteren Baustein ergibt sich das größere Gesamtbild.

Ein Teil dieses Geldes floss direkt in die Bereinigung der Altlasten. Unbesicherte Gläubiger und ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von rund 80 Millionen CAD wurden zu einem deutlichen Abschlag bereinigt. Das war ein harter, aber notwendiger Schritt. Ohne ihn wäre ein echter Neuanfang kaum möglich gewesen.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Wichtiger noch: Die Gesellschaft ist nun so kapitalisiert, dass sie nicht von der Hand in den Mund leben muss. Genau das hebt McLeod als zentrale Lehre aus anderen Restrukturierungsfällen hervor. Entwicklungsprojekte dauern fast immer länger und kosten fast immer mehr als ursprünglich gedacht. Wer zu knapp finanziert startet, lädt sich das nächste Problem oft schon beim Neustart wieder ein.

Zusätzliche Schlagkraft könnte über Warrants kommen, die bei einem Ausübungspreis von 0,85 CAD tief im Geld liegen. Sollten sie gezogen werden, könnte das weitere rund 120 Millionen CAD einbringen.

Das ist kein kleines Detail. Es bedeutet strategische Flexibilität - und die ist im Bergbau Gold wert.

Wofür das Kapital verwendet wird

Der größte Einzelposten auf der Investitionsseite ist der Zugang zu Red Mountain. Um das Projekt in Produktion zu bringen, muss eine neue Straße gebaut werden.

Die Eckdaten:

Länge von rund 23 Kilometern

teilweise bestehendes Roadbed vorhanden

verbleibender Abschnitt im alpinen Gelände

geschätzte Baukosten von etwa 40 Millionen CAD

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Genau hier spricht das Management ungewöhnlich offen über die Risiken. Und das ist positiv. Denn wer im Bergbau nur über Chancen spricht, macht sich schnell unglaubwürdig.

Cambria nennt zwei Hauptgefahren:

Ausführungsrisiko beim Straßenbau - alpines Gelände, Wetter, harter Untergrund und mögliche Kostenüberschreitungen extreme Schneefälle - in dieser Region können Winter mit gewaltigen Schneemengen auftreten, die Betrieb und Infrastruktur erheblich beeinflussen

Um das zweite Risiko zu entschärfen, prüft das Unternehmen sogar den Einsatz einer Luftseilbahn, ähnlich einer Skilift-Technologie, um Materialtransport robuster zu gestalten. Das ist ein interessanter Gedanke, weil er zeigt, dass das Team die regionalen Realitäten ernst nimmt und nicht mit Standardlösungen aus dem Flachland plant.

Golden Triangle: Warum die Nachbarschaft wertvoll sein könnte

Cambria sitzt nicht irgendwo. Das Unternehmen liegt im Herzen des Golden Triangle, einer Region, die seit Jahren als Hotspot für Edelmetalle und zunehmend auch für strategische Rohstoffe gilt.

In der näheren Umgebung befinden sich unter anderem Projekte und Unternehmen wie Dolly Varden, Contango ORE und Scottie Resources. Für Cambria entsteht daraus eine bemerkenswerte strategische Option.

Die bestehende Mühle ist nicht nur für eigene Produktion interessant. Sie könnte perspektivisch auch als Verarbeitungszentrum für externe Lagerstätten dienen - vorausgesetzt, dies wäre wirtschaftlich sinnvoll und wertsteigernd für die Aktionäre.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

McLeod nennt dabei konkret die Möglichkeit, Material aus anderen regionalen Vorkommen in das Gesamtkonzept einzubinden. Ein Beispiel ist Homestake Ridge, das geologisch als gut passend beschrieben wird. Solche Szenarien liegen zwar nicht kurzfristig auf dem Tisch, aber sie unterstreichen die Skalierbarkeit des Modells.

Und genau hier wird es für langfristig orientierte Investoren richtig interessant: Eine Mühle mit freier oder ausbaubarer Kapazität ist ein strategischer Vermögenswert. In einer mineralreichen Region kann daraus über Jahre hinweg eine ganz andere Unternehmensdimension entstehen.

Management mit Turnaround-Erfahrung - und warum das jetzt zählt

Im Rohstoffsektor wird viel über Projekte gesprochen, manchmal zu wenig über Menschen. Dabei entscheidet gerade bei Restrukturierungen oft das Team über Erfolg oder Misserfolg.

McLeod verweist auf Erfahrungen mit anderen schwierigen Situationen, etwa bei West Red Lake Gold Mines. Die wichtigste Erkenntnis aus solchen Fällen sei denkbar einfach: Man muss konservativer planen als die Branche es gerne tut.

Das bedeutet:

mehr Kapital aufnehmen als im Basisszenario nötig erscheint

den Betrieb nicht auf Kante nähen

von Anfang an ausreichend Erzquellen sichern

geologische Realität höher gewichten als Marketingnarrative

Diese Denkweise ist vielleicht weniger glamourös als aggressive Wachstumsrhetorik. Aber genau sie schafft die Grundlage für belastbare Wertschöpfung.

Vertrauen zurückgewinnen: Die Investorenbasis spricht eine klare Sprache

Die Vergangenheit von Ascot hat bei vielen Anlegern Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, wer beim Neustart neues Kapital bereitgestellt hat.

Nach Angaben des Managements kamen zwei bedeutende Altinvestoren wieder an Bord. Darüber hinaus stieß neues institutionelles Kapital hinzu. Als besonders wichtige Namen nennt McLeod:

eine private peruanische Unternehmerfamilie hinter der großen Goldmine Poderosa

Franklin Templeton Funds

Gerade die Beteiligung erfahrener Bergbau- und Finanzinvestoren ist ein starkes Signal. Denn solche Adressen prüfen nicht nur die Ressource, sondern vor allem die Umsetzbarkeit des Plans.

Ebenso interessant: Aus dem Kreis der Investoren kam offenbar der ausdrückliche Hinweis, lieber zu viel als zu wenig Kapital aufzunehmen. Das klingt banal, ist in Wahrheit aber ein Qualitätsmerkmal. Es zeigt, dass die Geldgeber nicht nur auf die Story, sondern auf die Ausführungsrisiken schauen.

Die weiche Seite der harten Story: Beziehungen zur Region und zu den First Nations

Bei aller Euphorie über Goldgehalte, Tonnagen und Infrastruktur liegt ein weiterer Erfolgsfaktor tiefer: die gesellschaftliche Akzeptanz.

McLeod betont die enge Verbindung zu Stewart, seiner Heimatregion, und hebt besonders die Beziehung zu den Nisga'a hervor. Diese Partnerschaften seien nicht bloß formale Aspekte, sondern ein echter Kern des Unternehmensansatzes.

Das ist mehr als ein sympathischer Nebensatz. In Nordamerika entscheidet die Qualität solcher Beziehungen oft maßgeblich über Genehmigungen, Baufortschritt und langfristige Betriebssicherheit.

Wer im Norden und in anspruchsvollen Regionen arbeitet, braucht nicht nur Kapital und Technik, sondern Vertrauen. Cambria will genau dieses Fundament offenbar aktiv pflegen und ausbauen.

Was Anleger 2026 im Blick behalten sollten

Für die nähere Zukunft skizziert das Management einen klaren Katalysatorenpfad.

Dazu gehören insbesondere:

mehrere anstehende Bohrergebnisse

Bau- und Erschließungsfortschritte

die aktualisierte Machbarkeitsstudie mit belastbaren ökonomischen Parametern

mögliche Liquiditätsbewegungen rund um das Freiwerden großer Finanzierungsblöcke

Der Aktienkurs hatte sich nach dem Neustart bereits sehr stark entwickelt. Gerade deshalb rechnet das Management rund um die Freigabe bestimmter Finanzierungsanteile auch mit möglichen Gewinnmitnahmen. Umso wichtiger ist es, dass parallel operative Nachrichten geliefert werden, die die Neubewertung fundamental unterlegen.

McLeod zieht hierbei Parallelen zu anderen erfolgreichen Entwicklern aus dem Golden Triangle, etwa Artemis Gold und Skeena. Solche Vergleiche sind natürlich keine Garantie. Aber sie zeigen, in welcher Liga Cambria mittelfristig gesehen werden möchte.

Und dann kommt noch der Überraschungseffekt: Mount Margaret

Als wäre die Gold-Turnaround-Story nicht schon spannend genug, gibt es noch einen zusätzlichen Hebel, den wir ganz am Anfang dieser Unternehmensvorstellung schon avisiert hatten und viele Anleger bis vor Kurzem kaum auf dem Schirm hatten.

Cambria besitzt ein Legacy-Asset im US-Bundesstaat Washington: Mount Margaret, ein Kupfer-Gold-Porphyrprojekts.

Quelle: Unternehmenspräsentation Cambria Gold Mines

Lange spielte dieses Asset in der Wahrnehmung kaum eine Rolle. Doch bei näherem Hinsehen wurde die Sache plötzlich hochinteressant.

Das Projekt verfügt über eine historische Ressource, auf die sich Anleger zwar nicht im Sinne eines modernen NI-43-101-Standards verlassen sollten, die aber dennoch die Größenordnung andeutet:

577 Millionen Tonnen historisch definierte Kupfer-Gold-Mineralisierung

bis in Tiefen von etwa 250 bis 300 Metern erbohrt

historischer Gehalt von rund 0,72% Kupferäquivalent

gleichmäßig verteilt auf Kupfer und Gold

Besonders bemerkenswert ist, dass spätere Bohrungen einer früheren Unternehmensführung die Tiefenausdehnung dieser Mineralisierung offenbar deutlich erweitert haben. Mehrere Bohrlöcher endeten sogar noch in Mineralisierung.

Das allein wäre schon spannend. Doch die eigentliche Überraschung liegt woanders: Das Projekt ist gemeinsam mit der US-Bundesregierung gehalten.

Vor dem Hintergrund der neuen politischen Prioritäten rund um kritische Mineralien in den USA bekommt Mount Margaret damit eine ganz neue Bedeutung. Das Management berichtet von wachsendem Interesse und einem hohen Entwicklungstempo auf Seiten der US-Administration.

Das ist potenziell ein echter Gamechanger.

Warum Mount Margaret mehr sein könnte als nur ein Bonus

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) liegt bei rund 565 Millionen CAD (fully diluted Stand 07.07.2026). Wer diese Bewertung betrachtet, sah bislang vor allem eine Gold-Restrukturierungsstory mit Red Mountain, Premier und Mühleninfrastruktur.

Kommt nun noch ein potenziell bedeutendes Kupfer-Gold-Porphyr in den USA hinzu, verändert sich die Wahrnehmung schlagartig.

Jetzt ist es offiziell: Mt. Margaret wird zu "Freedom Copper" - mit bis zu 100 Mio. US$ im Rücken!

Am 7. Juli 2026 hat Cambria den Vollzug dieser Idee verkündet - und zwar deutlich größer, als es viele erwartet hätten: Gemeinsam mit der TSXV-Mantelgesellschaft ECC Ventures 4 Corp. wurde ein bindendes Term Sheet unterzeichnet. Mt. Margaret wird im Rahmen eines Reverse Takeover in die neue Gesellschaft eingebracht, die künftig unter dem programmatischen Namen "Freedom Copper Corp." firmieren soll. Parallel ist eine Finanzierung über bis zu 100 Mio. US$ geplant - vermittelt über ein Bankenkonsortium unter Führung der renommierten Canaccord Genuity, zu einem Preis von voraussichtlich mindestens 10,00 US$ je Subscription Receipt.

Für Cambria-Aktionäre wird es doppelt interessant: Cambria erhält für die Einbringung 17.849.044 Freedom-Copper-Aktien - rund 62,4% der Gesellschaft nach Finanzierung (vor Verteilung). Etwa 20% dieser Aktien (3.575.773 Stück) sollen im Zuge einer Kapitalreorganisation direkt an die Cambria-Aktionäre verteilt werden - laut Unternehmen als voraussichtlich steuerfreie Kapitalrückführung. Wer Cambria-Aktien am noch festzulegenden Stichtag hält, bekommt die Freedom-Copper-Aktien also zusätzlich ins Depot gebucht, ohne einen Cent dafür zu bezahlen.

Und jetzt die Rechnung, die aufhorchen lässt: Allein die 17,85 Mio. Freedom-Aktien, die Cambria erhält, entsprächen auf Basis des avisierten Mindest-Finanzierungspreises von 10,00 US$ einem rechnerischen Wert von rund 178 Mio. US$ (ca. 245 Mio. CA$) - für ein Asset, dem der Markt in der Cambria-Bewertung bislang kaum etwas zugestanden hat. (Wichtig: Das ist eine rein rechnerische Ableitung aus dem geplanten Emissionspreis, kein gehandelter Marktwert - und der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt.)

Mit über einem Quadratkilometer Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung an der Oberfläche, die in den meisten Richtungen und in der Tiefe unterhalb von 500 Metern offen ist, stellt die Lagerstätte Mt. Margaret eine einzigartige Gelegenheit für eine potenzielle heimische US-Quelle kritischer Mineralien dar. Wir stellen ein starkes, erfahrenes und vielfältiges Management-Team und Board zusammen und kapitalisieren Freedom Copper Corp., um diese Lagerstätte verantwortungsvoll voranzubringen - während sich das Cambria-Team weiter auf unsere Goldprojekte im Golden Triangle konzentriert.

Robert McLeod, CEO von Cambria Gold Mines

Ein Blick auf das designierte Board von Freedom Copper zeigt, wie ernst die "US-Critical-Minerals"-Karte gespielt wird: Den Vorsitz übernimmt Bergbau-Veteran Alex Morrison (Ex-Newmont, Franco-Nevada). Daneben sitzen unter anderem Generalmajorin a. D. Kim Colloton - zuletzt stellvertretende Kommandierende Generalin des U.S. Army Corps of Engineers mit Verantwortung für ein 90-Mrd.-Dollar-Portfolio -, der langjährige Newmont-Vorstand Stephen Gottesfeld, die Ex-Google-Managerin Nathalie Sajous sowie die Sicherheits- und Rohstoffexpertin Dr. Ivy Estabrooke am Tisch. Ein solches Aufgebot aus Bergbau, US-Militär und Big Tech sieht man bei einem Explorer-Spin-out höchst selten - und es unterstreicht, wohin die Reise gehen soll: Mt. Margaret als strategisches US-Kupferprojekt mit direktem Draht nach Washington.

Der Fahrplan: Die Cambria-Aktionäre stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im 3. Quartal 2026 ab (erforderlich: 66,67%); dazu kommen die üblichen Bedingungen wie TSXV- und Gerichtsgenehmigung sowie der Abschluss der Finanzierung. Wichtig für Options- und Warrant-Inhaber: Nur wer vor dem Stichtag ausübt, nimmt an der Aktienverteilung teil. Und klar ist auch: Es gibt keine Garantie, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Genau darin liegt der Charme: Die Aktionäre könnten nicht nur von der Wiederbelebung einer hochgradigen Goldproduktion in British Columbia profitieren, sondern zusätzlich von einer möglichen Neubewertung eines US-Kupferprojekts in einem strategisch enorm aufgeladenen Marktumfeld.

Mit anderen Worten: Die Cambria-Story ist plötzlich nicht mehr nur Gold. Sie ist Gold plus optionales Kupferpotenzial mit politischem Rückenwind.

Fazit: Eine frische Story mit alter Substanz - und vielleicht enormem Hebel

Cambria Gold ist keine klassische Greenfield-Fantasie, die erst noch alles beweisen muss. Und genau das macht die Situation so faszinierend.

Hier treffen mehrere kraftvolle Elemente aufeinander:

eine bereits vorhandene und genehmigte Mühle

ein hochgradiges Kernprojekt mit Red Mountain

eine klarere und geologisch fundiertere Minenstrategie

eine starke Rekapitalisierung

ein erfahrenes Team mit lokalem Know-how

Skalierungspotenzial im Golden Triangle

eine überraschende zweite Storyline mit Mount Margaret in den USA - seit dem 7. Juli offiziell auf dem Weg an die Börse als "Freedom Copper" mit bis zu 100 Mio. US$ Finanzierung

Natürlich bleiben Risiken. Straßenbau im alpinen Gelände ist kein Spaziergang. Wetterextreme können Projekte verzögern. Und jede Machbarkeitsstudie muss erst noch liefern, was die Story verspricht.

Aber genau darin liegt der Reiz großer Turnaround-Geschichten: Wenn das neue Team tatsächlich das umsetzt, was unter dem alten Management versäumt wurde, dann könnte Cambria Gold Mines (ISIN: CA1320631080 | WKN: A422L6) vor einer Phase stehen, in der aus einer problembehafteten Altstory ein ganz neuer nordamerikanischer Produzentenfall wird.

Und manchmal sind es genau diese Geschichten, die an der Börse die größten Überraschungen liefern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor-Redaktion.

Besuchen Sie auch die Webseite von Cambria Gold Mines oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 08. Juli 2026 erstellt und am 9. Juli 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Cambria Gold Mines wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Cambria Gold Mines entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autor und Vermittler halten Aktien des beworbenen Unternehmens Cambria Gold Mines und können diese Aktien jederzeit verkaufen.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationen zur Entdeckung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder irgendwelche Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Bilder und Grafiken können KI-generiert sein.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd.

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester



Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com



Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XC0009656XXX,CA1320631080