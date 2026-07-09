Die Q1-Ergebnisse von Südzucker für das Geschäftsjahr 2027 markieren einen wichtigen Schritt in der Erholung der Erträge des Unternehmens. Trotz schwächerer Verkaufszahlen verbesserte sich die Rentabilität erheblich, was zeigt, dass der Turnaround an Fahrt gewinnt. Eine schlankere Kostenbasis, Effizienzmaßnahmen und ein besseres Momentum in mehreren Geschäftsbereichen waren die Haupttreiber. CropEnergies und Stärke stachen hervor, während die Spezialitäten resilient blieben und der Zuckerbereich erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigte. Blickt man in die Zukunft, könnten interne Verbesserungen auf ein unterstützenderes Marktumfeld treffen, das durch höhere Bioethanolpreise, eine verringerte europäische Zuckerrübenanbaufläche, engere EU-Zuckerimportquoten und wetterbedingte Lieferunterbrechungen geprägt ist, was die Weltmarktpreise stützen könnte. Diese Mischung könnte zu einem signifikanten Treiber werden, während Q1 weitere Beweise für eine strukturell verbesserte Ertragsbasis liefert. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
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