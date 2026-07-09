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WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0
Tradegate
09.07.26 | 11:37
35,855 Euro
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Branche
Öl/Gas
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SHELL PLC Chart 1 Jahr
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