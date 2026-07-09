Rücksetzer ausnutzen: Nvidia: China-Boost | Bayer: Wichtiger Prozess startet | Deutz: Übernahme

Kommt Nvidia doch noch in China zum Zug? Angeblich soll Peking die Daumenschrauben für den KI-König lockern. Auf entsprechende Anfrage soll es chinesischen Konzernen erlaubt sein, den H200-Chip zu kaufen. Rücksetzer schon ausnutzen? Nach den neuerlichen Angriff der USA auf den Iran sind die Anleger wieder nervöser geworden. Zudem ist die KI-Angst auch noch nicht komplett aus den Märkten verschwunden. Sollten Anleger schon wieder zukaufen? Wir stellen Ihnen 5 Werte vor, wo sich ein langsamer Einstieg schon lohnen könnte. Bayer-Aktie: Fast 4.000 Klagen auf einen Schlag weg? In den USA steht die nächste Nagelprobe für den DAX-Konzern an. US-Bezirksrichter Vincent Chhabria will in San …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran