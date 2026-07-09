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Markus Weingran
09.07.2026 15:27 Uhr
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Rücksetzer ausnutzen: Nvidia: China-Boost | Bayer: Wichtiger Prozess startet | Deutz: Übernahme

Kommt Nvidia doch noch in China zum Zug? Angeblich soll Peking die Daumenschrauben für den KI-König lockern. Auf entsprechende Anfrage soll es chinesischen Konzernen erlaubt sein, den H200-Chip zu kaufen. Rücksetzer schon ausnutzen? Nach den neuerlichen Angriff der USA auf den Iran sind die Anleger wieder nervöser geworden. Zudem ist die KI-Angst auch noch nicht komplett aus den Märkten verschwunden. Sollten Anleger schon wieder zukaufen? Wir stellen Ihnen 5 Werte vor, wo sich ein langsamer Einstieg schon lohnen könnte. Bayer-Aktie: Fast 4.000 Klagen auf einen Schlag weg? In den USA steht die nächste Nagelprobe für den DAX-Konzern an. US-Bezirksrichter Vincent Chhabria will in San …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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