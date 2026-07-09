ROUNDUP/Milliarden-Zukauf: Deutz übernimmt Militärfahrzeugbauer FFG

KÖLN/FLENSBURG - Der Kölner Motorenbauer Deutz peilt den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte, hat es eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH aus Schleswig-Holstein geschlossen. Der Kaufpreis liege bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden. Diese Eigenkapitalkomponente von derzeit rund 600 Millionen Euro wird durch die Ausgabe neuer Deutz-Aktien an die Verkäuferfamilien geleistet, wie es weiter hieß.

ROUNDUP 2: Ringen um VW-Sparpläne: Die Proteste laufen

WOLFSBURG/OSNABRÜCK/STUTTGART - Die IG Metall wehrt sich mit bundesweiten Aktionen gegen drohende Werksschließungen und einen weiteren Stellenabbau bei Volkswagen . Der VW -Aufsichtsrat wollte am Nachmittag zusammenkommen, um über neue Sparpläne für den Konzern zu beraten. Mehr als ein Dutzend Aktionen der Arbeitnehmervertreter waren geplant, teils sind sie bereits gelaufen. In Wolfsburg ist eine Kundgebung direkt am Vorstandshochhaus angekündigt. Im Vorstandshochhaus kommt um 14.30 der Aufsichtsrat zusammen - auch in dem Kontrollgremium treffen sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander.

ROUNDUP: Schott Pharma erhöht Prognose nach starkem Quartal - Aktie springt an

MAINZ - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat nach einem starken Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2026 sei nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu erwarten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Mainz mit. Bisher standen 2 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Die Kennzahlen liegen laut Schott über den Markterwartungen.

Astrazeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab

LONDON - Der Astrazeneca-Hoffnungsträger Wainua hat in einer klinischen Studie enttäuscht. In der Phase-III-Studie verfehlte das Medikament das Hauptziel einer Verbesserung bestimmter Herzkrankheiten gegenüber einem Placebo, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bei Wainua (Wirkstoff Eplontersen) handelt es sich um ein Medikament zur Gen-Stilllegung, das die Produktion abnormaler Proteine in der Leber unterdrückt. Es hätte helfen sollen, seltene und möglicherweise tödliche Herzfehler zu behandeln. Bereits zugelassen ist es für Patienten, bei denen sich Proteine fehlerhaft bilden und im Körper ansammeln. Die Aktie von Astrazeneca fiel in London im frühen Handel um bis zu 13 Prozent und reduzierte das Minus zuletzt auf 9 Prozent.

ROUNDUP/Maue Konsumstimmung in Deutschland: Fielmann wird vorsichtiger

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr in Deutschland eine verhaltene Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Dank des Ausbaus des internationalen Geschäfts stieg der Umsatz um zwei Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal legte das internationale Geschäft um sechs Prozent zu, während der Heimatmarkt "moderat" wuchs, wie es hieß.

Hugo Boss empfiehlt Übernahmeangebot der Fraser Group nicht anzunehmen

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss hält das Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers Group für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Offerte sei dabei einem unabhängigen Prüfungsverfahren unterzogen worden.

ROUNDUP: Südzucker mit Ergebnissprung - Umsatzprognose leicht erhöht

MANNHEIM - Südzucker hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert. Zudem hob der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Am Markt wurde dies positiv angenommen: Die im SDax notierte Aktie gewann am Donnerstag rund eineinhalb Prozent. Im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus des Unternehmens, das im vergangenen Jahr Verluste produziert und die Aktionäre mit einem Dividendenausfall verärgert hatte, auf knapp 23 Prozent.

Salzgitter übernimmt Hüttenwerke Krupp Mannesmann komplett

SALZGITTER/ESSEN/DUISBURG - Die Übernahme des Stahlherstellers Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) durch Salzgitter ist fix. Salzgitter habe mit den beiden Miteigentümern Thyssenkrupp Steel und Vallourec eine endgültige Einigung erzielt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Salzgitter und Thyssenkrupp hatten sich Anfang Februar im Grundsatz auf eine Übernahme geeinigt.

Orlopp: 'Unicredit braucht mehr als nur die Kontrolle'

BRÜSSEL/WALLDORF (dpa-AFX) - Der deutsche Softwarekonzern SAP hat mit Zusagen eine drohende EU-Strafe wegen möglicher Wettbewerbsverstöße abgewendet. Das teilte die EU-Kommission mit. Sie hatte wegen des Verdachts, Europas größter Softwarehersteller könnte den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt haben, im September ein Verfahren eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

PepsiCo wächst vor allem im Ausland



PURCHASE - Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank des Wachstums im internationalen Geschäft deutlich gesteigert. Die Erlöse legten um 6,4 Prozent auf fast 24,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch, also Währungs- und portfoliobereinigt blieb der US-Hersteller von Doritos, Lay's und Gatorade mit einem Plus von 2,4 Prozent allerdings etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. So schmälerten niedrigere Preise den Umsatz im nordamerikanischen Snackgeschäft.



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