Nach kräftigen Verlusten in den vergangenen zwei Handelstagen hat sich der DAX am Donnerstag stabilisiert. Der heimische Leitindex hat damit die jüngsten Sorgen aus dem Nahen Osten abgeschüttelt. Anleger gehen allem Anschein wieder davon aus, dass deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte begrenzt blieben. Auch die Vorgaben aus Übersee passen da ins Bild. Am Ende stand für den DAX ein Aufschlag von 0,89 Prozent auf 25.118,27 Punkte zu Buche. Am Montag noch hatte er mit 25.900 Punkten einen weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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