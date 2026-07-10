Welche Sektoren bevorzugen?: Buy oder Sell? McDonald's, Pepsi, vs. Gold, Minen oder Bitcoin - Wo geht die Post ab?

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McDonald's, Pepsi, Gold, Minen oder Bitcoin: Wo lauert jetzt die beste Chance - und welcher kaum beachtete Indikator könnte die nächste große Marktbewegung frühzeitig ankündigen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

McDonald's und Pepsi kaufen? Goldminen nach dem Rücksetzer einsammeln? Oder steht Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung?

Im neuen Rohstoff Insider-Video besprechen wir mit den Experten Moritz Hessel und Mark Valek die heißesten Trends. Während die großen US-Indizes nahe ihren Höchstständen notieren, haben zahlreiche Aktien und Branchen bereits kräftig korrigiert. Gleichzeitig suchen Gold, Silber, Minenaktien und Bitcoin nach einer neuen Richtung.

Jetzt könnte sich entscheiden, wohin das große Kapital als Nächstes fließt.

? Hier das neue Video direkt ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=N903xzhMHEI

Zudem analysieren wir, welche Märkte derzeit echte Chancen bieten, wo Anleger besser vorsichtig bleiben sollten - und welcher kaum beachtete Indikator die nächste größere Marktrotation bereits ankündigen könnte.

Welche Anlageklasse könnte in den kommenden Monaten die Nase vorn haben?

? Jetzt ansehen - bevor die nächste Marktbewegung für alle sichtbar wird.

https://www.youtube.com/watch?v=N903xzhMHEI

?? Trete auch unserer kostenlosen Telegramm-Gruppe bei, dort finden Abstimmungen zu Minenwerten statt und es gibt zahlreiche weitere interessante Informationen zu den Märkten, Rohstoffe und Minenaktien.

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Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

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