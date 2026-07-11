Der Goldpreis steht erneut unter Druck. Der eine oder andere Marktakteur dürfte sich daher mit folgender Frage auseinandersetzen: War es das bereits wieder mit der Erholung?Es besteht kein Zweifel daran, dass der Goldpreis nach der zuletzt zu beobachtenden Erholung nun wieder in ein schwieriges Fahrwasser geraten ist. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die Karten neu gemischt und das bisherige Handelsgeschehen auf den Kopf gestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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