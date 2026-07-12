Köln (ots) -In "Mach mal das große Licht an" erzählt Komiker und Bestsellerautor Torsten Sträter urkomische Geschichten aus seinem Leben, die so oder zumindest so ähnlich stattgefunden haben könnten. Nüchtern und zugleich völlig überhöht, voller Wortwitz, unvorhersehbaren Pointen und mit seinem unverwechselbar trockenen Humor präsentiert er kuriose, kunstvoll miteinander verstrickte Alltagsanekdoten.WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: "Wir lieben den Künstler Torsten Sträter sehr! Er ist ein echter Publikumsliebling aller Generationen. Unsere Freude ist daher sehr groß, dass wir nun schon das dritte Soloprogramm in Folge mit Torsten produzieren durften. Das Publikum in Siegburg hat ihn zu Recht euphorisch gefeiert.""Es ist die Siebträgermaschine unter den Programmen", so Torsten Sträter selbst. "Druck, Dampf, Glanz, Aroma - alles drin! Plus die großen Fragen des Seins, die da lauten: Wie führe ich ein gutes Leben? Was kommt danach? Wie lauten die besten sechs der vier großen mathematischen Regeln? Beleuchten wir alles - und zwar nach dem bewährten Muster: Zu albern für Kabarett, für Comedy aber ganz clever. Ein schöner, sich wölbender Abend, Kaffee, Geschichten ... bis ich den Faden verliere - und dann schauen wir mal."Torsten Sträter, Meister der Abschweifung, zählt seit Jahren zu den wichtigsten und markantesten Stimmen der deutschsprachigen Comedy. Sein aktuelles Soloprogramm "Mach mal das große Licht an" ist ein Ausruf, den er in den 70er\u2011Jahren oft von seiner Mutter zu hören bekam. Der WDR zeichnete die letzte Show seiner Tour am 13. Juni in Siegburg auf.Streaming und Ausstrahlung"Mach mal das große Licht an" ist ab dem 15. Juli 2026 in der ARD\u2011Mediathek zu sehen und wird am 17. Juli um 22:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Der WDR wiederholt das Programm am 05. September um 21:45 Uhr anlässlich des 60. Geburtstags von Torsten Sträter am Tag zuvor.Online gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganzjährig zusätzlichen Content auf dem Facebook\u2011Kanal "Torsten Sträter WDR".Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist "Mach mal das große Licht an" ab sofort im Vorführraum der WDR\u2011Presselounge zu sehen.Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100EMail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6312811