Michael Burry verschärft seine Wette gegen den KI-Boom. Der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor hat Berichten zufolge eine Short-Position gegen Micron Technology aufgebaut, einen der zentralen Profiteure der Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren. Laut seinem Substack eröffnete Burry die Position am 1. Juli bei 1.051,87 Dollar je Aktie. Micron hatte nach starken Quartalszahlen am 25. Juni noch bis auf 1.213 Dollar zugelegt, fiel bis Donnerstag aber auf 975 Dollar zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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