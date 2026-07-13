Der DAX ist nach seinem Rekordlauf in der vergangenen Woche wieder etwas zurückgekommen. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 700 Punkte ein und schloss -2,76% tiefer mit 25.067 Punkten. Die höchsten Verluste verzeichneten die Papiere von Rheinmetall und Siemens Energy, Qiagen war bester DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche wieder nach oben? Erst rauf, dann wieder runter Am Montag kam es nach der starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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