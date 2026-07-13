Die Renk-Aktie hat nach ihrer kräftigen Korrektur zuletzt ein deutliches Lebenszeichen gesendet und sich von den jüngsten Tiefs spürbar erholt. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob der Boden inzwischen erreicht wurde oder ob es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung innerhalb des Abwärtstrends handelt. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer wichtige Widerstandsbereiche zurückerobern und damit den Grundstein für eine nachhaltige Trendwende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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