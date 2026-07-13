Berichtssaison startet: England: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Ausverkauf & Fresenius: Ziele bestätigt
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|12:06
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Gesundheitsreform der Bundesregierung sei positiv für den...
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|11:54
|Berichtssaison startet: England: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Ausverkauf & Fresenius: Ziele bestätigt
|Berichtssaison startet: England: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Ausverkauf & Fresenius: Ziele bestätig
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|11:18
|JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung...
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|08:54
|Fresenius Backs Annual Adj. Earnings Growth Outlook
|BAD HOMBURG VOR DER HOEHE (dpa-AFX) - Fresenius (FSNPF.PK, FSNUF.PK, FRE.DE), a German healthcare company, on Monday reaffirmed its annual adjusted earnings growth guidance.For fiscal 2026,...
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|08:03
|Fresenius bestätigt Ziele nach Gesetzesverabschiedung
|DJ Fresenius bestätigt Ziele nach Gesetzesverabschiedung
DOW JONES--Fresenius hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.
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|13:05
|Stocks Set to Open Lower as SK Hynix Sparks Chip Selloff, U.S. Inflation Data and Big Bank Earnings Awaited
|12:53
|Rekord-Crash nach Nasdaq-Party: SK Hynix erlebt den schlimmsten Tag aller Zeiten - Speicheraktien fallen
|© Foto: Dall-ENach dem gefeierten Nasdaq-Debüt ist SK Hynix in Seoul um mehr als 15 Prozent abgestürzt. Auch Micron, SanDisk und Western Digital geraten unter Druck. Der gefeierte Nasdaq-Start von SK...
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|11:54
|Berichtssaison startet: England: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Ausverkauf & Fresenius: Ziele bestätigt
|Berichtssaison startet: England: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Ausverkauf & Fresenius: Ziele bestätig
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|11:53
|SK Hynix logs biggest single-day decline on record
|11:46
|Warum der SK-Hynix-Crash die Infineon-Aktie trifft - obwohl beide kaum konkurrieren
|Unternehmen / Aktien
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|FRESENIUS SE & CO KGAA
|42,060
|-0,38 %
|SK HYNIX INC GDR
|1.115,00
|-14,23 %