Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG



13.07.2026 / 13:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.07.2026 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 6,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Kapsch verkauft Mehrheit an tolltickets - Deutlicher EBIT-Effekt erwartet



Kapsch TrafficCom hat einen Vertrag über den Verkauf der Mehrheitsanteile an der tolltickets GmbH unterzeichnet. Das Closing wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen noch in 2026 erwartet. Aus der damit verbundenen Entkonsolidierung erwartet der Konzern einen positiven Einmaleffekt auf das EBIT von rund 10,0 Mio. EUR.



DKV wird strategischer Mehrheitspartner: Bei dem Käufer handelt es sich um DKV Mobility, der nach eigenen Angaben die führende B2B-Plattform für On-the-Road-Paymentlösungen in Europa anbietet. Das Unternehmen bietet unter anderem Tank- und Ladekarten sowie Mautlösungen an und hält zudem eine Minderheitsbeteiligung am EETS-Anbieter Toll4Europe, einem Joint Venture mit T-Systems, Daimler Truck und Shell. Mit tolltickets kooperiert DKV bereits seit 2021, wodurch DKV-Kunden über die On-Board-Unit von tolltickets/Kapsch Zugang zum skandinavischen Mautnetz erhalten.



Entkonsolidierungserträge als Ergebnistreiber: Kapsch erwartet aus der Transaktion einen positiven EBIT-Effekt von rund 10,0 Mio. EUR. Darin dürften sich sowohl die Entkonsolidierung der bis zum Closing angelaufenen Verluste als auch ein Kaufpreis oberhalb des Buchwerts (Nettovermögen zum 31.03.2025: 1,5 Mio. EUR) sowie die Fair-Value-Bewertung der verbleibenden Anteile widerspiegeln. Wir erwarten aufgrund der im Geschäftsbericht 2024/25 geäußerten Absicht, 60% der Anteile zu veräußern, dass der verbleibende Minderheitsanteil nach Plan bei 40% liegt. Der tatsächliche Cash-Zufluss dürfte sich unterhalb des ausgewiesenen Ergebniseffekts liegen. Für die angespannte Verschuldungssituation stellt die Transaktion dennoch einen positiven Baustein dar.



Weiteres Wachstumspotenzial für tolltickets: Kapsch hatte im Juli 2016 zunächst 65% an tolltickets für 1,5 Mio. EUR erworben. Aufgrund von 1,2 Mio. EUR mitübernommener liquider Mittel fiel der tatsächliche Cash-Abfluss jedoch gering aus. Im Oktober 2020 folgte der Erwerb der restlichen 35% für 1,4 Mio. EUR. Der Umsatz stieg von 2,1 Mio. EUR im ersten vollständigen Konzernjahr 2017/18 auf 2,6 Mio. EUR im letzten separat ausgewiesenen Geschäftsjahr 2019/20 und dürfte seitdem weiter gewachsen sein (MONe: rund 4,0 Mio. EUR). Das Ergebnis ist u.E. momentan jedoch weiterhin deutlich negativ sein. Zukünftig erwarten wir weiteres Wachstum mithilfe der Reichweite und des Kundennetzwerkes von DKV. Davon sollte Kapsch in zweifacher Hinsicht profitieren. Zum einen bleibt das Unternehmen exklusiver Technologiepartner, der unter anderem die On-Board-Units liefert und die Plattform betreibt. Zum anderen partizipiert Kapsch über die verbleibende Minderheitsbeteiligung weiterhin am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.



Prognosen angepasst: Wir erwarten das Closing im Laufe des Geschäftsjahres 2026/27 und berücksichtigen die Transaktion modellseitig mit leicht reduzierten Konzernumsätzen sowie einem positiven Sondereffekt im EBIT aus der Entkonsolidierung.



Fazit: Der Verkauf dürfte das EBIT im laufenden Geschäftsjahr deutlich stützen und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung von tolltickets durch den reichweitenstarken Partner DKV fördern. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 7,00 EUR (vorher: 6,50 EUR).







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