Das gibt es auch nicht alle Tage: Für 2025 weist die Pyramid AG im frisch vorgelegten Geschäftsbericht einen Verlust nach Steuern von 15,09 Mio. Euro aus, der damit höher liegt als der aktuelle Börsenwert von 13,55 Mio. Euro. Die Quittung dafür gab es allerdings bereits. Dafür reicht ein Blick auf den Aktienchart des in den Bereichen Industrie-PC, Server und Displaylösungen tätigen Unternehmens. Tatsächlich sieht die Chance-Risiko-Kombination bei Pyramid deutlich besser aus, als man zunächst vermuten mag. So stammen allein 8,83 Mio. Euro Belastungen aus der Entkonsolidierung der früheren Tochter Faytech International. Bereinigt um weitere Effekte aus der Neuaufstellung der Pyramid AG kommen die Münchner sogar auf ein positives EBITDA von knapp 2,02 Mio. Euro. Das deckt sich mit den Anfang März kommunizierten Vorabdaten für 2025....Den vollständigen Artikel lesen ...
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