Für die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) hat sich an diesem Montag eine wichtige Weichenstellung ergeben. Der Bundesrat hat seine Stellungnahme zur geplanten Reform der Fahrschulausbildung abgegeben. Und das Ergebnis fällt aus Sicht des Unternehmens erfreulich aus. Denn die Länderkammer ließ den Gesetzentwurf der Bundesregierung ohne grundsätzlichen Widerstand passieren. Damit bleibt der bisherige Zeitplan intakt. Vor allem aber wurden die für das digitale Geschäftsmodell entscheidenden Bausteine der Reform nicht angetastet. Für einen Anbieter, der seit Jahren auf die Digitalisierung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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