Die Pyramid AG (ISIN: DE000A41YDL0) startet mit spürbarem Schwung in die zweite Jahreshälfte. Der IT-Spezialist hat erste Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 vorgelegt. Und diese fallen deutlich positiv aus. Das operative Geschäft, gebündelt in der Tochter Pyramid Computer GmbH, kam nach ersten Berechnungen auf einen Umsatz von rund 40,3 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von über zehn Prozent. Besonders auffällig ist dabei das zweite Quartal. Denn hier zog das Geschäft in allen Bereichen an. Parallel dazu veröffentlichte das Unternehmen den geprüften Jahres- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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