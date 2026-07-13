© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt. SpaceX: Ein Börsengang, der einen schlimmen Verdacht aufkommen lässt Schon vor dem Börsengang des von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmens SpaceX fehlte es nicht an starken Meinungen zur Unternehmensbewertung sowie zum IPO-Verfahren selbst - dass die Aktie nicht innerhalb einer Preisspanne, sondern zu einem Festpreis von 135,00 US-Dollar angeboten wurde, war bislang beispiellos. Das gilt auch für die eigens für SpaceX geschaffenen Fast-Track-Verfahren zur Aufnahme in wichtige Indizes wie dem Nasdaq 100. Das hatte für viele …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US00217D1000,US7731211089,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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