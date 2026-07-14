EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz
SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt
Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem in den letzten Tagen sämtliche Versuche der Geschäftsführung gescheitert sind, die Inanspruchnahme durch einen Lieferanten und aus Aval-Bürgschaften zu verhindern und diesbezüglich eine Stundung zu erreichen.
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe zunächst fortgeführt wird.
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14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SoWiTec group GmbH
|Löherstraße 24
|72820 Sonnenbühl
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 7128 3808-0
|Fax:
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|E-Mail:
|info@sowitec.com
|Internet:
|www.sowitec.com
|ISIN:
|DE000A2NBXXX, DE000A30VXXX
|WKN:
|A2NBZ2, A30V6L
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2365176
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