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SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt



14.07.2026 / 01:25 CET/CEST

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SOWITEC group GmbH und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt



Sonnenbühl, 14. Juli 2026 - Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH teilt mit, dass sie beim zuständigen Amtsgericht Tübingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt hat. Neben der Gesellschaft haben auch die SOWITEC international GmbH, die SOWITEC operation GmbH und die SOWITEC projekt GmbH Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem in den letzten Tagen sämtliche Versuche der Geschäftsführung gescheitert sind, die Inanspruchnahme durch einen Lieferanten und aus Aval-Bürgschaften zu verhindern und diesbezüglich eine Stundung zu erreichen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe zunächst fortgeführt wird.

Mitteilende Person:

Frank Hummel, Geschäftsführer



Kontakt:

Frank Hummel

SOWITEC group GmbH

07128 38 08-20

frank.hummel@sowitec.com