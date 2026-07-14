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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
13.07.26 | 17:35
44,290 Euro
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Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
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BANK OF AMERICA
BANK OF AMERICA CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANK OF AMERICA CORPORATION52,13-0,34 %
GERRESHEIMER AG28,680+0,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC916,20-0,33 %
JPMORGAN CHASE & CO294,05+0,02 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG44,290+0,68 %
NATIONAL GRID PLC14,580+0,97 %
SCHAEFFLER AG8,550+2,40 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B10,350+0,68 %
WELLS FARGO & COMPANY76,44-0,77 %
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