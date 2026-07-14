Bastei Lübbe hat das Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Während Bestseller von Dan Brown, Ken Follett und Jeff Kinney für Wachstum sorgten, belasteten höhere Produktions- und Honorarkosten sowie ein schwächeres Community-Geschäft die Profitabilität. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Management jedoch eine deutliche Verbesserung der Ergebnisentwicklung. Umsatz wächst trotz schwieriger Vergleichsbasis Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,9 Prozent auf 118,4 Mio. Euro nach 114,0 Mio. Euro im Vorjahr und lag damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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