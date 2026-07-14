Sonnenbühl (www.anleihencheck.de) - SOWITEC group und weitere Gesellschaften der SOWITEC-Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt - AnleihenewsDie Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH teilt mit, dass sie beim zuständigen Amtsgericht Tübingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de