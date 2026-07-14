© Foto: BASF SEBASFs Agrarsparte soll 2027 an die Börse, die Bewertung könnte bei bis zu 30 Milliarden Euro liegen. Das wäre mehr als die Hälfte des aktuellen Börsenwerts des gesamten Konzerns.Zehn Milliarden Euro Umsatz, zwei Milliarden Euro Gewinn und der mit Abstand größte Cashlieferant im Konzern: BASFs Agrarsparte ist eine der wertvollsten Einheiten des Chemieriesen. 2027 wollen die Ludwigshafener ihr Juwel an die Frankfurter Börse bringen. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise berichtet, soll das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut zwischen 20 und 30 Milliarden Euro wert sein, wenn BASF einen Minderheitsanteil an den Kapitalmarkt bringt. "Wir erwarten …
Enthaltene Werte: DE000BASF111,DE000BAY0017,US22052L1044Den vollständigen Artikel lesen
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